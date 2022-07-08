Coletor de lixo morre ao ser prensado entre caminhão e poste no ES

Um coletor de lixo, identificado como Ivan Carlos de Abreu, de 43 anos, morreu após ser prensado por um caminhão de coleta na manhã desta sexta-feira (8), no bairro Jardim das Oliveiras, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o município, o trabalhador chegou a ser socorrido de ambulância, mas chegou sem vida ao Hospital São Gabriel, com ferimentos no tórax. O acidente aconteceu durante o trabalho.
A vítima trabalhava em uma empresa terceirizada que presta serviço de limpeza pública para a prefeitura. À Polícia Militar, testemunhas contaram que o coletor estava na parte traseira do caminhão, quando o veículo tentou realizar uma manobra para entrar na Rua das Orquídeas. No entanto, o caminhão acabou se chocando contra um poste, prensando Ivan.
O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu negativo, segundo a corporação. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, onde foi ouvido e liberado. De acordo com a Polícia Civil, o condutor ficou no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse a prisão em flagrante.
A PC também informou que corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação.