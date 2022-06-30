Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bento Ferreira

Motorista derruba parede de loja em acidente impressionante em Vitória

Caso aconteceu na manhã da última terça-feira (28), na Avenida Vitória. Vídeo mostra quando carro quebra parede e atinge uma funcionária, que passa bem

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 19:25

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

30 jun 2022 às 19:25
Imagens impressionantes de um carro branco batendo contra a parede e invadindo um cômodo no estacionamento de uma loja na Avenida Vitória, em Bento Ferreira, na Capital, viralizaram nas redes sociais. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (28). 
Apesar de as polícias não terem sido acionadas, a cena assusta. Em poucos segundos, o clima que era de tranquilidade virou de espanto. Pelas imagens, é possível ver uma grande movimentação na sala, onde pessoas — que parecem estarem vestidas de uniforme — conversavam quando o acidente ocorreu.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o estabelecimento, que informou que uma funcionária chegou a ser atingida pelo veículo, mas não teve ferimentos graves e já voltou ao trabalho. 
Ainda segundo apuração, o motorista do carro teria confundido os pedais de freio e acelerador, e a parede atingida no acidente já foi consertada.

Veja Também

Caminhão desce barranco e motorista fica ferido na BR 101 no ES

Homem sobrevive a queda de ultraleve que colidiu com poste em MG

Vídeo: casal fica ferido após carro cair em represa em Rio Bananal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente espírito santo Vitória (ES) supermercados
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados