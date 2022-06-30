Motorista derruba parede de loja em acidente impressionante em Vitória

Imagens impressionantes de um carro branco batendo contra a parede e invadindo um cômodo no estacionamento de uma loja na Avenida Vitória, em Bento Ferreira, na Capital, viralizaram nas redes sociais. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (28).
Apesar de as polícias não terem sido acionadas, a cena assusta. Em poucos segundos, o clima que era de tranquilidade virou de espanto. Pelas imagens, é possível ver uma grande movimentação na sala, onde pessoas — que parecem estarem vestidas de uniforme — conversavam quando o acidente ocorreu.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o estabelecimento, que informou que uma funcionária chegou a ser atingida pelo veículo, mas não teve ferimentos graves e já voltou ao trabalho.
Ainda segundo apuração, o motorista do carro teria confundido os pedais de freio e acelerador, e a parede atingida no acidente já foi consertada.