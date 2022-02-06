Motorista confunde estrada para praia e cai com carro dentro da água no ES

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O veículo, um Volkswagen Gol, ficou quase todo submerso e precisou da força de um jipe para ser retirado da água, na manhã deste domingo. Ninguém ficou ferido.

O veículo entrou no chamado Riozinho, que fica próximo à praia de Pontal do Ipiranga, ponto onde banhistas procuram águas mais calmas. Pai e filho estavam no carro e os dois conseguiram sair em segurança. A operação para a remoção do Gol terminou por volta das 9h20. Foi necessário usar um jipe com o auxílio de uma cinta de três toneladas para puxar o veículo de dentro da água.