Sem conhecer a estrada e com pouca visibilidade na madrugada deste domingo (6), um motorista confundiu o caminho e acabou entrando com o carro que dirigia em um rio, em Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
O veículo, um Volkswagen Gol, ficou quase todo submerso e precisou da força de um jipe para ser retirado da água, na manhã deste domingo. Ninguém ficou ferido.
Motorista confunde estrada para praia e cai com carro dentro da água no ES
Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor relatou que queria ir para a praia de Urussuquara, entre Linhares e São Mateus, e confundiu a estrada. O acesso ao destino desejado é pela rodovia ES 010. O motorista disse à corporação que, sem sinalização na estrada, não conseguiu visualizar o fim da via, a Avenida do Sol.
O veículo entrou no chamado Riozinho, que fica próximo à praia de Pontal do Ipiranga, ponto onde banhistas procuram águas mais calmas. Pai e filho estavam no carro e os dois conseguiram sair em segurança. A operação para a remoção do Gol terminou por volta das 9h20. Foi necessário usar um jipe com o auxílio de uma cinta de três toneladas para puxar o veículo de dentro da água.