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Motorista confunde estrada para praia e cai com carro dentro da água no ES

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo relatou que queria ir para Urussuquara, mas estava na estrada errada e não visualizou o fim do caminho

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 18:44

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 fev 2022 às 18:44
Sem conhecer a estrada e com pouca visibilidade na madrugada deste domingo (6), um motorista confundiu o caminho e acabou entrando com o carro que dirigia em um rio, em Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
Metade do carro ficou submersa após cair em rio de Linhares
Carro ficou quase todo submerso após cair em rio, em Linhares Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
O veículo, um Volkswagen Gol, ficou quase todo submerso e precisou da força de um jipe para ser retirado da água, na manhã deste domingo. Ninguém ficou ferido.
Motorista confunde estrada para praia e cai com carro dentro da água no ES
Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor relatou que queria ir para a praia de Urussuquara, entre Linhares e São Mateus, e confundiu a estrada. O acesso ao destino desejado é pela rodovia ES 010. O motorista disse à corporação que, sem sinalização na estrada, não conseguiu visualizar o fim da via, a Avenida do Sol.
Imagem dá noção da profundidade do ponto onde o carro ficou
Veículo precisou ser resgatado após cair em rio, em Linhares Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
O veículo entrou no chamado Riozinho, que fica próximo à praia de Pontal do Ipiranga, ponto onde banhistas procuram águas mais calmas. Pai e filho estavam no carro e os dois conseguiram sair em segurança. A operação para a remoção do Gol terminou por volta das 9h20. Foi necessário usar um jipe com o auxílio de uma cinta de três toneladas para puxar o veículo de dentro da água.

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