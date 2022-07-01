Motociclista morre e esposa fica ferida em acidente em Afonso Cláudio

Um motociclista de 48 anos morreu e a esposa dele ficou ferida após perder o controle da moto em uma curva. O acidente aconteceu na ES 165, na localidade de Alto Guandu, em Afonso Cláudio, Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (1°).
Segundo informações da Polícia Militar, o acidente foi registrado por volta das 7h30. O motociclista seguia pela ES 165, no sentido Fazenda do Estado a Afonso Cláudio, quando perdeu o controle da direção em uma curva e acabou colidindo contra o guard rail.
A moto e os ocupantes ficaram caídos no meio da pista. Motoristas que passaram pelo local pararam para prestar socorro às vítimas.
O motociclista morreu no local e a carona sofreu algumas fraturas. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital em Afonso Cláudio.
A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem, mas, até o fechamento do conteúdo, não houve retorno.