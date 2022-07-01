Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alto Guandu

Motociclista morre e esposa fica ferida em acidente em Afonso Cláudio

Motorista de 48 anos perdeu o controle da direção em uma curva, na manhã desta sexta (1°), e bateu na lateral de segurança da rodovia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 jul 2022 às 13:07

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 13:07

Motociclista morre e mulher fica ferida em acidente em Afonso Cláudio
Motociclista morre e mulher fica ferida em acidente em Afonso Cláudio Crédito: Montagem| A Gazeta
Um motociclista de 48 anos morreu e a esposa dele ficou ferida após perder o controle da moto em uma curva. O acidente aconteceu na ES 165, na localidade de Alto Guandu, em Afonso Cláudio, Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (1°).
Segundo informações da Polícia Militar, o acidente foi registrado por volta das 7h30. O motociclista seguia pela ES 165, no sentido Fazenda do Estado a Afonso Cláudio, quando perdeu o controle da direção em uma curva e acabou colidindo contra o guard rail.
A moto e os ocupantes ficaram caídos no meio da pista. Motoristas que passaram pelo local pararam para prestar socorro às vítimas.
O motociclista morreu no local e a carona sofreu algumas fraturas. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital em Afonso Cláudio.
Polícia Civil também foi procurada pela reportagem, mas, até o fechamento do conteúdo, não houve retorno. 

Veja Também

Carreta tomba ao descer serra e atinge postes em Afonso Cláudio

Agricultor é morto a caminho do trabalho em Afonso Cláudio

Mulher morre após ser atropelada por carro em Afonso Cláudio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente motocicleta Polícia Civil Afonso Cláudio Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados