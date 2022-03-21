Mulher morre após ser atropelada por carro em Afonso Cláudio

Uma mulher morreu neste domingo (20) após ser atropelada por um carro na ES 165, na localidade de Alto Guandu, no município de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. O motorista contou à Polícia Militar que não permaneceu no local da batida por medo de ser agredido. Ele foi levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante.
De acordo com o chamado à PM, a mulher saiu de uma festa que ocorria em um bar na região e teria deitado na rodovia. Ela acabou sendo atropelada por um carro, que não parou no momento da batida. A vítima, que não foi identificada, teve a morte confirmada no local e a perícia foi acionada.
Ainda segundo a polícia, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegava ao local do fato, um homem se apresentou, informando ser o autor do atropelamento.
Ele contou que havia outros veículos seguindo em sentido contrário ao dele, prejudicando sua visão, e, que apesar de ter percebido uma aglomeração de pessoas às margens da via, não viu a mulher deitada na estrada e apenas sentiu o impacto do atropelamento.
O motorista disse ainda aos militares que teria parado mais adiante, por medo da multidão. O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem que, até o momento, não obteve retorno.