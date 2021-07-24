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Em Vila Velha

Motoboy fratura pernas após ser atingido por motorista embriagado

Condutor do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, segundo a polícia, apresentava vários sinais de ingestão de bebida alcóolica

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 20:25

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

24 jul 2021 às 20:25
Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Fernando Madeira
Um motoboy de 40 anos teve as duas pernas fraturadas, após ser atingido por um motorista com sinais de embriaguez, enquanto entregava lanches na rua João Francisco Gonçalves, em Cobilândia, Vila Velha, por volta das 22 horas de sexta-feira (23).
Um morador ouviu o barulho, correu pra ajudar e se surpreendeu quando viu que o motociclista era um amigo. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde foi internado.

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O motorista, de 40 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas os policiais preencheram o auto de constatação de embriaguez porque, segundo a polícia, ele apresentava vários sinais de que tinha ingerido bebida alcóolica.
Além disso, o motorista não tem carteira de habilitação e atingiu a moto enquanto passava por uma faixa continua. O condutor do carro foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde continuava preso até o início da noite deste sábado (24).
O delegado determinou o pagamento de uma fiança de R$ 6 mil, que ainda não havia sido quitada. Além de responder por dirigir embriagado e ter ferido o motoboy, a dona do carro, que é a mãe dele, precisará pagar uma multa que é de R$ 2.934.
*Com informações da TV Gazeta

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