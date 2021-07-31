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Luto

Morre o ex-prefeito de Itaguaçu José Hanstenreiter

Popularmente conhecido por "Lírio", ex-prefeito da cidade José Hanstenreiter faleceu na madrugada deste sábado (31)

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 15:38

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 jul 2021 às 15:38
José Hanstenreiter foi prefeito de Itaguaçu entre 2001 e 2004
José Hanstenreiter foi prefeito de Itaguaçu entre 2001 e 2004 Crédito: Divulgação/ prefeitura
Morreu na madrugada deste sábado (31) o ex-prefeito de Itaguaçu José Hanstenreiter. Popularmente conhecido por "Lírio", Hanstenreiter esteve à frente da gestão municipal entre os anos de 2001 e 2004. Ele lutava contra o câncer nos últimos anos.
A prefeitura do município publicou uma nota em suas redes sociais, lamentando a morte do ex-prefeito. “A Prefeitura de Itaguaçu comunica com muito pesar o falecimento do ex-prefeito José Hanstenreiter, ocorrido nesta madrugada. Neste momento de tristeza e dor, nos unimos para manifestar nossas mais sinceras condolências aos familiares, parentes e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações”, divulgou.
José Hanstenreiter também foi secretário municipal e atuou como fotógrafo na cidade antes de ser prefeito. Em 2000, pelo PL, ele venceu o pleito com 56,84% dos votos.
Para o ex-prefeito do município Darly Dettmann, todos que o conheceram estão em luto por Hanstenreiter por suas contribuições a Itaguaçu. “Nos últimos anos, Lírio estava mais recluso por conta da doença. Todos lamentamos sua morte, uma perda grande pois contribuiu muito com o desenvolvimento a cidade. Ele deixa filho, esposa e netos”, disse Dettmann.
O corpo de José Hanstenreiter está sendo velado no ginásio de esportes da cidade e será sepultado às 16h no cemitério municipal.

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