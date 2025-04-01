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Amor incondicional

Morre mãe com câncer avançado e que teve parto emocionante no ES

A história de superação de Pâmella Souza, que manteve a gestação em meio a um câncer e deu à luz ao pequeno Ravi emocionou e mobilizou profissionais no Hucam, em Vitória; segundo o hospital, ela faleceu nesta terça (1)

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 16:13

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

01 abr 2025 às 16:13
Pâmela Souza tendo o primeiro contato com o filho Ravi
Pâmela só teve o primeiro contato com o filho uma semana após o parto devido ao estado de saúde dela Crédito: Arquivo pessoal
Morreu nesta terça-feira (1) a paciente com câncer avançado, Pâmela Souza, que deu à luz ao pequeno Ravi em um parto que mobilizou e emocionou profissionais do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, em Vitória, no último dia 6 de fevereiro. A informação foi confirmada pelo próprio Hucam/Ufes.
À época, o parto foi antecipado assim que o bebê completou 28 semanas devido ao agravamento da doença. Ravi nasceu com 1,2kg e o encontro entre mãe e filho só aconteceu uma semana após o nascimento devido ao estado de saúde de Pâmela.
A história de superação de mãe e bebê gerou comoção em toda a rede hospitalar. Ravi segue internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hucam, como geralmente ocorre com bebês prematuros. O hospital informou que ele está estável, ganhando peso, porém sem previsão de alta.
Morre mãe com câncer avançado e que teve parto emocionante no ES

Tudo por amor

Rilles de Souza, marido de Pâmela, com o filho Ravi
Rilles de Souza, marido de Pâmela Crédito: Duilo Victor
Rilles de Souza, marido de Pâmela, concordou em divulgar detalhes sobre a história da família e disse que a esposa tinha o tumor controlado após sessões de quimioterapia e radioterapia, mas a gravidez inesperada reativou a doença. Diante do desejo dela em seguir com a gestação, as opções terapêuticas para o tratamento da doença foram reduzidas. Mesmo diante das circunstâncias, o desejo dela foi seguir com a gravidez.
“Nesses 10 anos de casamento, ela sempre quis ser mãe, sempre quis ter um filho. E foi uma gravidez de surpresa. Todos aqui no Hucam nos abraçaram. Fico alegre em saber que Pâmela está feliz por realizar esse sonho. Parei minha vida profissional para cuidar dela, para honrá-la na saúde e na doença. O amor tudo vence”, disse Rilles dias após o parto do filho.
Pâmela será sepultada às 14h desta quarta-feira (2), no Cemitério de Maruípe, em Vitória, segundo informou o viúvo.

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