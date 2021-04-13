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Sofrimento

Moradores sofrem há cinco dias com falta de água em rua de Colatina

Com a falha no fornecimento, eles não conseguem realizar atividades básicas de casa como cozinhar e até tomar banho. A situação afeta os residentes na rua David Torezani, bairro Vila Lenira

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 18:19

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

13 abr 2021 às 18:19
Chuva prejudica abastecimento de água
Moradores sofrem há cinco dias com falta de água em rua de Colatina Crédito: Foto de Nithin PA/ Pexels
Moradores de uma rua de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, afirmam que estão sofrendo há cinco dias sem abastecimento de água. Com a falha no fornecimento, eles não conseguem realizar atividades básicas da casa como cozinhar e até tomar banho. A situação afeta os residentes na rua David Torezani, bairro Vila Lenira.
Os moradores precisam enfrentar sem água as altas temperaturas de Colatina. Segundo o Instituto Climatempo, a cidade registrou máxima de 31°C nesta terça-feira (13).

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Moradora da rua, a auxiliar de farmácia Fernanda Lima afirmou que o problema com o abastecimento começou na última sexta-feira (9). Segundo ela, servidores do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) foram até o local nos últimos dias, mas ainda não resolveram o problema.
“Vieram sábado e domingo, mas foram embora sem solução. Temos idosos, crianças e pessoas da área da saúde que necessitam da água”, apelou a moradora.

O QUE DIZ O SANEAR

O Sanear afirmou, em nota, que não há falta de água na rua, o que ocorre é que a água não está tendo pressão para chegar no ponto da rede que atende as residências localizadas nos locais mais altos da rua.
“O Sanear já iniciou a captação de água numa rede alternativa, que solucionará o problema em definitivo. A previsão para o término da obra e restabelecimento da distribuição de água é amanhã (quarta-feira) até o fim do dia”, destacou o órgão.

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