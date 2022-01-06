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Moradores relatam que PA de São Pedro ficou fechado por uma hora

Pacientes falam em descaso com a população; Prefeitura de Vitória informou na noite desta quarta-feira (5) que dois médicos apresentaram atestado e não compareceram ao local de trabalho
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

05 jan 2022 às 21:06

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 21:06

Uma enxurrada de reclamações chegou à associação de moradores de São Pedro, em Vitória, no início da noite desta quarta-feira (5). O assunto foi a paralisação, por cerca de uma hora, no funcionamento do Pronto Atendimento do bairro.
Ao repórter Caíque Verli, para a TV Gazeta, Mara Ventura, membro da associação, comentou o caso. “Diariamente me questionam da falta de médicos, mas hoje foi especial a quantidade de reclamações. Resolvi vir aqui pessoalmente e as portas estavam fechadas. Só abriram devido a manifestações de moradores aqui de perto”, relatou. 
Ventura também afirmou que as luzes estiveram apagadas na unidade de saúde e que não havia médico para atender os pacientes que chegavam. “Só sobrou uma médica na emergência. Isso é um descaso com a população, principalmente neste momento de pandemia e epidemia de gripe. É urgente a contratação de mais médicos. Isso já até anunciaram, mas até agora nada”, finalizou.

O OUTRO LADO

Demandada pela reportagem, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informou em nota que, na noite desta quarta-feira (5), dois médicos apresentaram atestado médico e não compareceram ao local de trabalho. A Prefeitura de Vitória afirma que a Semus imediatamente reforçou a escala e o atendimento está sendo realizado normalmente no PA de São Pedro.
A secretaria explicou ainda que o portão da unidade está aberto e os pacientes estão sendo classificados. Reforçou que os pacientes com queixas de baixa gravidade devem buscar atendimento nas Unidades de Saúde e que somente os casos graves devem buscar atendimento nos PAs.
De acordo com a prefeitura, diante do aumento de 50% na procura por atendimentos de pacientes com sintomas de baixa gravidade nos pronto-atendimentos, Vitória ampliou atendimento em seis unidades de saúde, que funcionarão como retaguarda dos serviços de urgência. Houve o reforço de 166 profissionais de saúde para isso.
A ampliação, segundo a Semus, será nas seguintes Unidades de Saúde:
  • Praia do Suá
  • Conquista/Nova Palestina
  • Maria Ortiz
  • Jardim Camburi
  • Maruípe 
  • Santo Antônio
Elas funcionarão todos os dias da semana, inclusive sábado, domingo e feriado, das 7h às 19h, para atender às demandas de baixa gravidade de pacientes que procuraram os pronto-atendimentos ou demandam da região de saúde.
As Unidades Básicas de Saúde de Jardim Camburi e Maruípe continuarão seus atendimentos até as 21 horas, de segunda a sexta, e nos finais de semana e feriados das 7 às 19 horas.

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