Moradores relatam que PA de São Pedro ficou fechado por uma hora

Uma enxurrada de reclamações chegou à associação de moradores de São Pedro, em Vitória , no início da noite desta quarta-feira (5). O assunto foi a paralisação, por cerca de uma hora, no funcionamento do Pronto Atendimento do bairro.

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Ao repórter Caíque Verli, para a TV Gazeta, Mara Ventura, membro da associação, comentou o caso. “Diariamente me questionam da falta de médicos, mas hoje foi especial a quantidade de reclamações. Resolvi vir aqui pessoalmente e as portas estavam fechadas. Só abriram devido a manifestações de moradores aqui de perto”, relatou.

Ventura também afirmou que as luzes estiveram apagadas na unidade de saúde e que não havia médico para atender os pacientes que chegavam. “Só sobrou uma médica na emergência. Isso é um descaso com a população, principalmente neste momento de pandemia e epidemia de gripe. É urgente a contratação de mais médicos. Isso já até anunciaram, mas até agora nada”, finalizou.

O OUTRO LADO

Demandada pela reportagem, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informou em nota que, na noite desta quarta-feira (5), dois médicos apresentaram atestado médico e não compareceram ao local de trabalho. A Prefeitura de Vitória afirma que a Semus imediatamente reforçou a escala e o atendimento está sendo realizado normalmente no PA de São Pedro.

A secretaria explicou ainda que o portão da unidade está aberto e os pacientes estão sendo classificados. Reforçou que os pacientes com queixas de baixa gravidade devem buscar atendimento nas Unidades de Saúde e que somente os casos graves devem buscar atendimento nos PAs.

De acordo com a prefeitura , diante do aumento de 50% na procura por atendimentos de pacientes com sintomas de baixa gravidade nos pronto-atendimentos, Vitória ampliou atendimento em seis unidades de saúde, que funcionarão como retaguarda dos serviços de urgência. Houve o reforço de 166 profissionais de saúde para isso.

A ampliação, segundo a Semus, será nas seguintes Unidades de Saúde:

Praia do Suá

Conquista/Nova Palestina

Maria Ortiz

Jardim Camburi

Maruípe

Santo Antônio

Elas funcionarão todos os dias da semana, inclusive sábado, domingo e feriado, das 7h às 19h, para atender às demandas de baixa gravidade de pacientes que procuraram os pronto-atendimentos ou demandam da região de saúde.