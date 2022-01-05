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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.340 mortes 631.878 casos confirmados

Estado registrou três óbitos e 839 infecções em 24 horas, conforme dados atualizados nesta quarta-feira (5) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2022 às 17:44

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 17:44

Espírito Santo chegou ao total de 13.340 mortes e 631.878 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados três óbitos e 839 infecções, conforme dados divulgados na tarde desta quarta-feira (5) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 80.143. Na sequência, aparece Vila Velha (79.682), seguida por Vitória (69.333) e Cariacica (48.487). Na quinta posição, agora, está Linhares (31.219), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.995 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.143. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.227 contaminações.
Até esta quarta-feira (5), mais de 2,4 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 609.639, sendo 148 novas curas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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