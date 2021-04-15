Moradores flagram água limpa vazando em rua de Bicanga, na Serra

Água limpa vaza na Avenida Curitiba, no bairro Bicanga, na Serra. Crédito: Leitor/ A Gazeta

Os moradores da Avenida Curitiba, no bairro Bicanga, na Serra , reclamam do vazamento de água limpa por uma das redes de abastecimento. Segundo eles, o problema é registrado há cerca de uma semana. Ainda conforme os moradores, a Cesan foi avisada.

No local é possível ver a água limpa escorrendo pela rua asfaltada. A água sai de um bueiro que faz parte de uma estação de abastecimento da Cesan, que fica no bairro.

A comerciante Carol Mansur afirma que a água é desperdiçada na rua desde a última quinta-feira (08). "Não é nada agradável no momento que deveríamos racionar, e não desperdiçar o recurso desse jeito, ter que presenciar essa situação", afirmou.

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A Cesan informou que o reparo será feito nesta sexta-feira (16), pela manhã. Uma equipe esteve no local nesta quinta-feira (15), mas devido a profundidade da rede será necessário usar um equipamento especial para corrigir o vazamento.

A Cesan pede o apoio da população para que informe vazamentos em vias públicas pelo site da empresa www.cesan.com.br ou pelo telefone 115. A chamada é gratuita.