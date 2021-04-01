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Chuva no ES

Falta de energia paralisa abastecimento de água na Grande Vitória

Segundo a Cesan, duas estações de tratamento ficaram sem energia após o temporal que atingiu a região na noite desta quarta-feira (31)

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 14:02

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 abr 2021 às 14:02
Estação de tratamento de água da CESAN em Vila Velha
Duas estações de tratamento de água da Cesan tiveram quedas de energia  Crédito: Divulgação | Cesan
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que o abastecimento de água em  bairros de VitóriaVila VelhaCariacica e Viana foi interrompido desde às 23 horas de quarta-feira (31). Segundo a companhia, a interrupção foi causada pela queda de energia elétrica em duas estações de tratamento de água.
As quedas de energia, de acordo com a Cesan, foram causadas pelas fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória durante toda esta quarta-feira (31). A companhia comunicou que a EDP, concessionária de energia foi acionada.
A Cesan reforçou também que os moradores podem obter mais informações através do número 115. A ligação é gratuita. 
A EDP informou que árvores caíram sobre a fiação que abastece as estações de tratamento de água
A EDP informou que árvores caíram sobre a fiação que abastece as estações de tratamento de água Crédito: Divulgação/EDP
Por volta das 18h desta quinta-feira (1º), a EDP afirmou que o fornecimento de energia em uma das estações de tratamento já havia sido restabelecido e que, na outra, os técnicos estavam no local resolvendo o problema. Ainda segundo a empresa, árvores caíram sobre a fiação que abastece as estações de tratamento, o que causou a queda de energia.
A Cesan afirmou que, mesmo após o reparo no fornecimento de energia das estações de tratamento, há um prazo de até 24 horas para que o abastecimento de água seja normalizado nos bairros afetados.
A EDP informou que árvores caíram sobre a fiação que abastece as estações de tratamento de água Crédito: Divulgação/EDP
Veja lista dos bairros afetados:

VITÓRIA

  • Andorinhas
  • Ariovaldo Favalessa
  • Barro Vermelho
  • Bela Vista
  • Bento Ferreira
  • Bonfim
  • Caratoíra
  • Centro de Vitória
  • Comdusa
  • Conquista
  • Consolação
  • Bairro da Penha
  • Piedade
  • Bairro de Lourdes
  • Cabral
  • Cruzamento
  • Moscoso
  • Quadro
  • Enseada do Suá
  • Estrelinha
  • Fonte Grande
  • Forte São João
  • Fradinhos
  • Grande Vitória
  • Gurigica
  • Horto
  • Ilha das Caieiras
  • Ilha de Santa Maria
  • Ilha do Boi
  • Ilha do Frade
  • Ilha do Príncipe
  • Inhanguetá
  • Itararé
  • Jesus de Nazareth
  • Joana D’arc
  • Jucutuquara
  • Mário Cypreste
  • Maruípe
  • Monte Belo
  • Nazareth
  • Nova Palestina
  • Parque Moscoso
  • Praia do Canto
  • Praia do Suá
  • Redenção
  • Resistência
  • Romão
  • Santa Cecília
  • Santa Clara
  • Santa Helena
  • Santa Lúcia
  • Santa Luiza
  • Santa Martha
  • Santa Tereza
  • Sando André
  • Santo Antônio
  • Santos Dumont
  • Santos Reis
  • São Benedito
  • São Cristóvão
  • São José
  • São Pedro
  • Tabuazeiro
  • Universitário
  • Vila Rubim

VILA VELHA

  • Alecrim
  • Alvorada
  • Araçás
  • Argolas
  • Aribiri
  • Ataíde
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Brisamar
  • Cavaliere
  • Centro de Vila Velha
  • Chácara do Conde
  • Cobi de Baixo
  • Cobi de Cima
  • Cobilândia
  • Cocal
  • Coqueiral de Itaparica
  • Cristóvão Colombo
  • Darly Santos
  • Divino Espírito Santo
  • Dom João Batista
  • Garoto
  • Glória
  • Guaranhuns
  • Ibes
  • Ilha da Conceição
  • Ilha das Flores
  • Ilha dos Ayres
  • Ilha dos Bentos
  • Industrial
  • Itapuã
  • Jaburuna
  • Jardim Asteca
  • Jardim Colorado
  • Jardim do Vale
  • Jardim Guadalajara
  • Jardim Guaranhuns
  • Jardim Marilândia
  • Jockey de Itaparica
  • Nossa Senhora da Penha
  • Nova América
  • Nova Itaparica
  • Novo México
  • Olaria
  • Paul
  • Pedra dos Búzios
  • Planalto
  • Pontal das Garças
  • Praia da Costa
  • Praia das Gaivotas
  • Praia de Itaparica
  • Primeiro de Maio
  • Residencial Coqueiral
  • Rio Marinho
  • Sagrada Família
  • Santa Clara
  • Santa Inês
  • Santa Mônica
  • Santa Mônica Popular
  • Santa Rita
  • Santos Dumont
  • São Torquato
  • Soteco
  • Vale Encantado
  • Vila Batista
  • Vila Garrido
  • Vila Guaranhuns
  • Vila Nova
  • Vista da Penha
  • Zumbi dos Palmares

CARIACICA

  • Alto da Boa Vista
  • Alto Lage
  • Alzira Ramos
  • Aparecida
  • Bandeirantes
  • Bela Aurora
  • Bela Vista
  • Boa Sorte
  • Campina Grande
  • Campo Belo
  • Campo Grande
  • Castelo Branco
  • Cruzeiro do Sul
  • Dom Bosco
  • Expedito
  • Flexal I
  • Flexal II
  • Graúna
  • Itacibá
  • Itanguá
  • Itapemirim
  • Itaquari
  • Jardim América
  • Jardim Campo Grande
  • Jardim de Alah
  • Maracanã
  • Morada de Santa Fé
  • Mucuri
  • Nova Brasília
  • Novo Campo Grande
  • Nova Canaã
  • Nova Valverde
  • Novo Brasil
  • Novo Horizonte
  • Operário
  • Oriente
  • Padre Gabriel
  • Parque Gramado
  • Piranema
  • Planeta
  • Porto de Santana
  • Porto Novo
  • Presidente Medici
  • Retiro Saudoso
  • Rio Branco
  • Rio Marinho
  • Rosa da Penha
  • Santa Bárbara
  • Santa Cecília
  • Santa Paula
  • Santana
  • Santo André
  • São Benedito
  • São Conrado
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • São Geraldo II
  • São Gonçalo
  • Serra do Anil
  • Sotelândia
  • Sotema
  • Tabajara
  • Tiradentes
  • Tucum
  • Vale dos Reis
  • Vale Esperança
  • Valparaíso
  • Vasco da Gama
  • Vera Cruz
  • Vila Capixaba
  • Vila Independência
  • Vila Isabel
  • Vila Palestina
  • Vila Prudêncio
  • Vista Dourada

VIANA

  • Ribeira
  • Areinha
  • Arlindo Villaschi
  • Campo Verde
  • Canaã
  • Caxias do Sul
  • Marcílio de Noronha
  • Morada Bethânia
  • Nova Bethânia
  • Parque Industrial
  • Primavera
  • Universal

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