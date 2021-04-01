Falta de energia paralisa abastecimento de água na Grande Vitória

A Cesan reforçou também que os moradores podem obter mais informações através do número 115. A ligação é gratuita.

Por volta das 18h desta quinta-feira (1º), a EDP afirmou que o fornecimento de energia em uma das estações de tratamento já havia sido restabelecido e que, na outra, os técnicos estavam no local resolvendo o problema. Ainda segundo a empresa, árvores caíram sobre a fiação que abastece as estações de tratamento, o que causou a queda de energia.