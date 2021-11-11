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Abastecimento

Moradores de Rio Novo do Sul reclamam de falta de água há três dias

Segundo a Cesan, foram encontrados vazamentos nas redes, que comprometeram o fornecimento de água em vários bairros da cidade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 nov 2021 às 12:33

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 12:33

Moradores de diversos bairros da sede do município de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, estão enfrentando o problema de falta de abastecimento de água. Eles contam que o problema começou há três dias e até água da chuva foi captada para ser usada na limpeza das casas.
Sem água, moradora acumula louça suja na pia
Sem água, moradora acumula louça suja na pia Crédito: Reprodução/ Sabrina Alves
A dona de casa Sabrina Alves contou que mora no bairro Santo Antônio. Segundo ela, a louça está para lavar e a roupa se acumulada no tanque. “Não é relaxamento, é falta de água. Estou armazenando água no meu tanquinho. Com o tempo chuvoso, deixei a caixa destampada para captar a água da chuva, por isso ainda cai um fiapo de água na torneira”, contou.
O mesmo problema foi encontrado no loteamento Bolshoi, segundo apuração da repórter Maíra Brito, da TV Gazeta Sul, que esteve no município pela manhã. Os moradores afirmaram que reclamaram com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), responsável pelo serviço na cidade, mas não tiveram retorno com a solução do problema.
Procurada pela reportagem, a Cesan informou que o abastecimento de água está sendo complementado com carros-pipa. A concessionária disse ainda que, desde o início dos problemas, os técnicos atuam para resolver. Foram encontrados vazamentos nas redes que comprometeram o fornecimento de água para os bairros São José, Quarteirão, São Domingos, Borsoi, Bela Vista e Felipe Marcon.
A Companhia afirmou que as equipes estão vistoriando todo o sistema e vão atuar até que o fornecimento de água seja normalizado. Informou também que está à disposição dos moradores pelo telefone 115.

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