Moradores de Rio Novo do Sul reclamam de falta de água há três dias

Moradores de diversos bairros da sede do município de Rio Novo do Sul , no Sul do Espírito Santo , estão enfrentando o problema de falta de abastecimento de água. Eles contam que o problema começou há três dias e até água da chuva foi captada para ser usada na limpeza das casas.

Sem água, moradora acumula louça suja na pia Crédito: Reprodução/ Sabrina Alves

A dona de casa Sabrina Alves contou que mora no bairro Santo Antônio. Segundo ela, a louça está para lavar e a roupa se acumulada no tanque. “Não é relaxamento, é falta de água. Estou armazenando água no meu tanquinho. Com o tempo chuvoso, deixei a caixa destampada para captar a água da chuva, por isso ainda cai um fiapo de água na torneira”, contou.

TV Gazeta Sul, que esteve no município pela manhã. Os moradores afirmaram que reclamaram com a O mesmo problema foi encontrado no loteamento Bolshoi, segundo apuração da repórter Maíra Brito, da, que esteve no município pela manhã. Os moradores afirmaram que reclamaram com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) , responsável pelo serviço na cidade, mas não tiveram retorno com a solução do problema.

Procurada pela reportagem, a Cesan informou que o abastecimento de água está sendo complementado com carros-pipa. A concessionária disse ainda que, desde o início dos problemas, os técnicos atuam para resolver. Foram encontrados vazamentos nas redes que comprometeram o fornecimento de água para os bairros São José, Quarteirão, São Domingos, Borsoi, Bela Vista e Felipe Marcon.