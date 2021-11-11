Moradores de Rio Novo do Sul reclamam de falta de água há três dias

Moradores de diversos bairros da sede do município de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, estão enfrentando o problema de falta de abastecimento de água. Eles contam que o problema começou há três dias e até água da chuva foi captada para ser usada na limpeza das casas.
A dona de casa Sabrina Alves contou que mora no bairro Santo Antônio. Segundo ela, a louça está para lavar e a roupa se acumulada no tanque. “Não é relaxamento, é falta de água. Estou armazenando água no meu tanquinho. Com o tempo chuvoso, deixei a caixa destampada para captar a água da chuva, por isso ainda cai um fiapo de água na torneira”, contou.
O mesmo problema foi encontrado no loteamento Bolshoi, segundo apuração da repórter Maíra Brito, da TV Gazeta Sul, que esteve no município pela manhã. Os moradores afirmaram que reclamaram com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), responsável pelo serviço na cidade, mas não tiveram retorno com a solução do problema.
Procurada pela reportagem, a Cesan informou que o abastecimento de água está sendo complementado com carros-pipa. A concessionária disse ainda que, desde o início dos problemas, os técnicos atuam para resolver. Foram encontrados vazamentos nas redes que comprometeram o fornecimento de água para os bairros São José, Quarteirão, São Domingos, Borsoi, Bela Vista e Felipe Marcon.
A Companhia afirmou que as equipes estão vistoriando todo o sistema e vão atuar até que o fornecimento de água seja normalizado. Informou também que está à disposição dos moradores pelo telefone 115.