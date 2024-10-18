Moradora encontra tamanduá-mirim no quintal de casa em Linhares

Não é todo dia que se encontra um tamanduá-mirim no quintal de casa, mas a dona de espaço de festas Arlete Vieira Marsalha, de 57 anos, moradora do bairro Interlagos, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , tem história para contar. Na manhã desta quinta-feira (17), após ouvir o cão da família latir muito, foi ver o que era e se deparou com a surpresa. Foi a primeira vez que ela viu o animal.

Arlete disse que mora perto de uma lagoa e ali no entorno há uma área verde, com muitas árvores. Ela não sabe como ele chegou. Quando percebeu a presença do bicho, viu que estava tentando se defender do cachorro, e então foi separar a luta.

“Ele estava dentro da casinha do cachorro. Aí eu peguei, eu vi que ele estava muito cansado porque o cão queria pegar ele. Aí eu botei, puxei ele com pano e ele ficou lá no outro lado do cercado, protegido”, afirmou.

Nos vídeos encaminhados pela dona do imóvel, é possível ver a filha dela se aproximando e chegando a tocar no tamanduá, que aparentava certo cansaço. “Ela tem jeito com animais e conseguiu tocá-lo”, relatou para a reportagem de A Gazeta.

"Achei estranho, um tamanduá em Linhares… Por isso, fiz imagens. Por vezes aparece capivara, cágado, iguana. Tamanduá eu nunca tinha visto" Arlete Vieira Marsalha - Dona de espaço de festas