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Bairro Interlagos

Moradora encontra tamanduá-mirim no quintal de casa em Linhares

Segundo a dona do imóvel, foi necessário protegê-lo dos ataques do cão da casa. Quando ela ia ligar para o Ibama, o animal fugiu
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 out 2024 às 16:03

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 16:03

Não é todo dia que se encontra um tamanduá-mirim no quintal de casa, mas a dona de espaço de festas Arlete Vieira Marsalha, de 57 anos, moradora do bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, tem história para contar. Na manhã desta quinta-feira (17), após ouvir o cão da família latir muito, foi ver o que era e se deparou com a surpresa. Foi a primeira vez que ela viu o animal.
Arlete disse que mora perto de uma lagoa e ali no entorno há uma área verde, com muitas árvores. Ela não sabe como ele chegou. Quando percebeu a presença do bicho, viu que estava tentando se defender do cachorro, e então foi separar a luta.
“Ele estava dentro da casinha do cachorro. Aí eu peguei, eu vi que ele estava muito cansado porque o cão queria pegar ele. Aí eu botei, puxei ele com pano e ele ficou lá no outro lado do cercado, protegido”, afirmou.
Nos vídeos encaminhados pela dona do imóvel, é possível ver a filha dela se aproximando e chegando a tocar no tamanduá, que aparentava certo cansaço. “Ela tem jeito com animais e conseguiu tocá-lo”, relatou para a reportagem de A Gazeta.
"Achei estranho, um tamanduá em Linhares… Por isso, fiz imagens. Por vezes aparece capivara, cágado, iguana. Tamanduá eu nunca tinha visto"
Arlete Vieira Marsalha - Dona de espaço de festas
Segundo Arlete, ela iria ligar para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para que o bicho fosse resgatado e voltasse para ao habitat natural. No entanto, ele conseguiu romper a tela e fugiu, não sendo mais visto.

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