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Morador flagra tartarugas transportadas em quadriciclo na orla de Vila Velha

A Ambipar, empresa responsável pelo resgate de animais, informou que a conduta do flagrante em Itaparica foi "equivocada" e "fora dos padrões técnicos e de segurança"
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 ago 2023 às 15:46

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 15:46

Quem passou pela Avenida Estudante José Júlio de Souza, no bairro Itaparica, em Vila Velha, na manhã dessa segunda-feira (28), talvez tenha presenciado uma cena chocante e triste: duas tartarugas mortas transportadas em um quadriciclo, amarradas ao veículo pilotado por um homem.
O flagra foi feito por um leitor de A Gazeta que preferiu não se identificar. A Ambipar, empresa responsável pelo resgate de animais, informou que a conduta foi "equivocada" e "fora dos padrões técnicos e de segurança". Ainda segundo a empresa, os animais, que estavam mortos no momento em que o vídeo foi gravado, foram encaminhados para necropsia.
A Ambipar informou que o resgate dos animais aconteceu em Vila Velha. Não há informações sobre as circunstâncias do resgate ou o local onde as duas foram encontradas. Também não se sabe a causa da morte. Procurada, a Prefeitura de Vila Velha informou que não recebeu nenhuma informação na Ouvidoria relacionada ao caso.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Ambipar informou ainda que medidas administrativas estão sendo tomadas.
"Toda equipe que trabalha com o manejo de fauna é capacitada e treinada, permanentemente. Contamos com veículos exclusivos, preparados para o transporte de animais, garantindo acondicionamento e temperatura adequados, além de claro, a segurança da equipe envolvida no trabalho"
Ambipar - Em nota
A assessoria de comunicação da empresa enviou à reportagem uma imagem que mostra como deveria ter sido feito o transporte dos animais. A Ambipar ressaltou que preza pela saúde e segurança.
A maneira correta, segundo a Ambipar, de transportar a tartaruga
A maneira correta, segundo a Ambipar, de transportar a tartaruga em situação semelhante ao presenciado em Vila Velha Crédito: Comunicação | Ambipar
A imagem mostra o mesmo modelo do quadriciclo registrado no vídeo, mas com a utilização de um saco branco. Diferente do que foi visto em Vila Velha, a maneira correta de transportar os animais seria com a sacola, evitando que o animal seja visualizado.
A Prefeitura de Vila Velha orienta que ao encontrar algum ninho de tartaruga, animal marinho vivo ou morto, na areia das praias do município, a instrução é ligar para o número 0800 039 5005, telefone referente ao Projeto de Monitoramento de Praias (PMP), que acionará a equipe responsável para o resgate do devido animal. O cidadão também pode acionar a PMVV pelo telefone 162, da ouvidoria municipal. A sugestão é que, ao encontrar algum animal marinho na areia da praia, não encostar ou mover o mesmo.
A Gazeta procurou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para saber se a pasta deve promover alguma investigação sobre o transporte irregular. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

O que é Ambipar?

A Ambipar Environmental Response é a atual responsável pela execução do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Campos e do Espírito Santo (PMP-BC/ES). O projeto abrange cerca de 750 km de praia, entre os municípios de Conceição da Barra – Norte do Espírito Santo e Saquarema – Região dos Lagos/RJ. As atividades do Projeto incluem os serviços de monitoramento de praias, resgate, atendimento veterinário, reabilitação, soltura e necropsia de aves, tartarugas e mamíferos marinhos.

O Projeto é uma realização da Petrobras, sob a execução técnica da Ambipar. Os animais vivos são encaminhados para reabilitação, visando a recuperação e soltura. E os animais mortos, quando o estado de conservação da carcaça viabiliza, são encaminhados para necropsia para investigação da causa de morte. O PMP-BC/ES é uma condicionante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para o licenciamento ambiental da Atividade de Perfuração e Completação de Poços, Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural na área geográfica do Espírito Santo/ES e Atividade de Perfuração e Completação na área geográfica da Bacia de Campos, onde a estatal é operadora.

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