Morador flagra tartarugas transportadas em quadriciclo na orla de Vila Velha

A Ambipar Environmental Response é a atual responsável pela execução do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Campos e do Espírito Santo (PMP-BC/ES). O projeto abrange cerca de 750 km de praia, entre os municípios de Conceição da Barra – Norte do Espírito Santo e Saquarema – Região dos Lagos/RJ. As atividades do Projeto incluem os serviços de monitoramento de praias, resgate, atendimento veterinário, reabilitação, soltura e necropsia de aves, tartarugas e mamíferos marinhos.

O Projeto é uma realização da Petrobras, sob a execução técnica da Ambipar. Os animais vivos são encaminhados para reabilitação, visando a recuperação e soltura. E os animais mortos, quando o estado de conservação da carcaça viabiliza, são encaminhados para necropsia para investigação da causa de morte. O PMP-BC/ES é uma condicionante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para o licenciamento ambiental da Atividade de Perfuração e Completação de Poços, Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural na área geográfica do Espírito Santo/ES e Atividade de Perfuração e Completação na área geográfica da Bacia de Campos, onde a estatal é operadora.

