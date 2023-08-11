A Prefeitura de Muqui foi autuada pos serviços executados em área de proteção ambiental no município Crédito: Iema/ Terence J. Nascentes

De acordo com o Iema, a Prefeitura Municipal de Muqui foi autuada no dia 14 de julho por danos ambientais ao Monumento Natural Estadual Serra das Torres e por desrespeito às normas ambientais vigentes.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de cidade do ES é autuada por limpeza e abertura de estrada

O órgão explica que realizou uma fiscalização em um trecho entre a região do Alto Santa Maria, em Muqui, e Vale do Moitão, em Atílio Vivácqua, onde foi constatada a intervenção irregular de abertura da estrada. “O Iema está concluindo o relatório de fiscalização. Após essa conclusão serão tomadas as medidas administrativas necessárias a sanar as irregularidades constatadas no local”, informou o órgão estadual em nota.

A intervenção irregular de abertura da estrada que fica na região do Alto Santa Maria, em Muqui, e Vale do Moitão, em Atílio Vivácqua.

O que diz a prefeitura

Por telefone, o prefeito de Muqui, Hélio Carlos Ribeiro Candido, popular Cacalo, se posicionou sobre o assunto. “Aquela estrada existe há mais de 100 anos. O dono da propriedade nos pediu que fosse feita a limpeza da estrada, usada para escoamento agrícola. Jamais iriamos fazer algo que degradasse o meio ambiente”, disse por telefone à reportagem de A Gazeta.

Cacalo disse também que o departamento jurídico do município enviou a defesa ao Iema. Por meio de nota, o setor divulgou que no dia 13 de julho o município de Muqui foi notificado do Auto de Intimação e Auto de Embargo/Interdição. O auto, informou a publicação, diz que a atividade foi a “abertura de estrada com impacto ambiental dentro da unidade de conservação Alto Santa Maria X Moitão do Sul, Muqui, Atílio Vivacqua”.

“O primeiro ponto a ser destacado é o fato de que não houve abertura de estrada nova dentro da área de conservação, e muito menos devastação do meio ambiente. É preciso esclarecer que houve apenas a manutenção de uma estrada que existe no local há séculos, e que serve de passagem e escoamento da produção local, visto que na região existem proprietários rurais ali estabelecidos muito antes da criação da área de proteção ambiental”.

O jurídico explicou ainda que o Monast foi criado dentro de terras particulares, e não houve desapropriação, ou seja, os proprietários rurais continuam donos da terra onde foi inserida a área de conservação, sendo necessário, portanto, estradas para o trânsito das pessoas.

O setor da prefeitura também argumentou que as chuvas do início do ano provocaram quedas de árvores e obstruíram estradas locais, como a que foi notificada. O assunto foi tratado em reunião no mês de maio, do Plano de manejo no monumento de Serra das Torres, com produtores, representantes de municípios do entorno e Iema.