Morador denuncia estacionamento exclusivo em Guarapari

Vaga em frente a poste e banca de jornal em guarapari Crédito: Fabrício Ribeiro

Uma ida ao banco para realizar a prova de vida virou transtorno para uma família de Guarapari na tarde de terça-feira (3). Ao levar a avó Thereza Teixeira, de 95 anos — que se locomove por meio de cadeira de rodas — para o procedimento, o autônomo Fabrício Ribeiro encontrou uma vaga de estacionamento exclusiva para pessoas com deficiência física, porém, em frente a um poste e a uma banca de revistas, o que impedia a saída da idosa.

Para conseguir ajudar a avó a sair do carro, Ribeiro precisou dar a volta no quarteirão e estacionar temporariamente no meio da rua. Só assim Thereza conseguiu sair, sentar na cadeira de rodas e entrar no estabelecimento para realizar a prova de vida. "É impossível retirar quem estiver no carona, se estacionar ali. Eu precisei dar a volta no quarteirão, parar no meio da rua para conseguir sair e nos colocarmos na cadeira de rodas para fazer o exame”, criticou.

A revolta do neto se deve à falta de atenção às dificuldades das pessoas que precisam da vaga. A dona Thereza, por exemplo, amputou a perna no último mês e teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) recentemente. A situação faz com que a aposentada precise de ajuda para se locomover de cadeira de rodas e tenha acessibilidade onde ela for.

"Eles pensaram só no motorista e não no passageiro. Não tem como abrir a porta para ela e foi a única vaga que achei. A gente se sente inútil porque não consegue fazer nada" Fabrício Ribeiro - Autônomo

Enquanto tentava resolver o problema, uma outra preocupação surgiu: o nervosismo de dona Thereza. Como não entendeu a situação, ela achou que uma confusão estava acontecendo. "Ela ficou nervosa e estressada e isso não é bom. Ela não entendeu que era algo que estava afetando um direito dela", contou.

De quem é a culpa?

Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Guarapari afirmou que o problema é de responsabilidade da concessionária do rotativo no trecho onde está a vaga.

Prefeitura | Na íntegra A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Postura e Trânsito (Septran), informa que a concessionária do rotativo é a responsável pelo trecho da Avenida Joaquim da Silva. A Septran vai solicitar para que a empresa proceda com a mudança da vaga, para que não interfira na mobilidade urbana, principalmente quanto ao direito dos cadeirantes.