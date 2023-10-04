Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Exclusivo para PCD

Morador denuncia estacionamento exclusivo em Guarapari

Área específica para deficientes foi criada "colada" em banca de revistas e fechada por um poste
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

04 out 2023 às 18:06

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 18:06

Vaga em frente a poste e banca de jornal em guarapari
Vaga em frente a poste e banca de jornal em guarapari Crédito: Fabrício Ribeiro
Uma ida ao banco para realizar a prova de vida virou transtorno para uma família de Guarapari na tarde de terça-feira (3). Ao levar a avó Thereza Teixeira, de 95 anos — que se locomove por meio de cadeira de rodas — para o procedimento, o autônomo Fabrício Ribeiro encontrou uma vaga de estacionamento exclusiva para pessoas com deficiência física, porém, em frente a um poste e a uma banca de revistas, o que impedia a saída da idosa.
Para conseguir ajudar a avó a sair do carro, Ribeiro precisou dar a volta no quarteirão e estacionar temporariamente no meio da rua. Só assim Thereza conseguiu sair, sentar na cadeira de rodas e entrar no estabelecimento para realizar a prova de vida. "É impossível retirar quem estiver no carona, se estacionar ali. Eu precisei dar a volta no quarteirão, parar no meio da rua para conseguir sair e nos colocarmos na cadeira de rodas para fazer o exame”, criticou.
A revolta do neto se deve à falta de atenção às dificuldades das pessoas que precisam da vaga. A dona Thereza, por exemplo, amputou a perna no último mês e teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) recentemente. A situação faz com que a aposentada precise de ajuda para se locomover de cadeira de rodas e tenha acessibilidade onde ela for.
"Eles pensaram só no motorista e não no passageiro. Não tem como abrir a porta para ela e foi a única vaga que achei. A gente se sente inútil porque não consegue fazer nada"
Fabrício Ribeiro - Autônomo
Enquanto tentava resolver o problema, uma outra preocupação surgiu: o nervosismo de dona Thereza. Como não entendeu a situação, ela achou que uma confusão estava acontecendo. "Ela ficou nervosa e estressada e isso não é bom. Ela não entendeu que era algo que estava afetando um direito dela", contou.

De quem é a culpa?

Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Guarapari afirmou que o problema é de responsabilidade da concessionária do rotativo no trecho onde está a vaga. 

Prefeitura | Na íntegra

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Postura e Trânsito (Septran), informa que a concessionária do rotativo é a responsável pelo trecho da Avenida Joaquim da Silva. A Septran vai solicitar para que a empresa proceda com a mudança da vaga, para que não interfira na mobilidade urbana, principalmente quanto ao direito dos cadeirantes.

A empresa Rizzo Park, que administra o rotativo, foi demandada pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação. O espaço segue aberto.

Veja Também

'Geração sanduíche': os que cuidam de pais idosos e filhos

Cuidador de idosos: a profissão do presente e do futuro

Especialista orienta como contratar um cuidador de idosos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Rotativo Deficientes Pessoas com Deficiência (PcD)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados