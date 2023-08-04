Especialista orienta como contratar um cuidador de idosos

O caso acendeu um alerta, afinal, como contratar um cuidador sem correr riscos de se tornar vítima de criminosos? Essa é uma profissão delicada que requer confiança, pois o idoso passa boa parte do tempo com o profissional.

Especialistas na área fazem um alerta para que a contratação desse cuidador seja feita de forma criteriosa, com muita atenção para que o idoso receba cuidado, amor e não se torne vítima de maus-tratos e outros crimes.

A gerontóloga e empresária, Lucyana Costa, orienta que as famílias sempre façam uma pesquisa sobre o passado do profissional antes da contratação.

“A gente orienta que se faça uma busca, hoje tem a tecnologia que ajuda bastante. A gente pode também fazer uma checagem das referências que esse candidato dá. Não ter vergonha de ligar para os antigos clientes para saber exatamente como é o atendimento, que tipo de serviço que fazia”, disse.

A gerontóloga e empresária, Lucyana Costa deu dicas de como escolher corretamente uma cuidadora de idosos Crédito: Ronaldo Rodrigues

A profissional explica ainda que um cuidador de idosos pode ser contratado de forma direta ou até mesmo por empresas que agenciam esses profissionais. Empresas ainda orientam que as famílias coloquem câmeras nas casas para monitorar esse trabalho.

“Principalmente para o assistido que vai ficar muito tempo sozinho, colocar videomonitoramento, dá uma segurança tanto para assistido quanto para o familiar e também para o cuidador, que é um respaldo. Esse cuidador que fica ali muito tempo e que a família vai poder constatar que ele faz um bom serviço”

"“Outra dica importante é o familiar se envolver com esse cuidador, fazer mais de uma entrevista com a mesma pessoa, por que se tem possibilidade de conhecer melhor. É lógico que você não vai ter noção exatamente do caráter da pessoa, mas tem uma probabilidade maior de conhecer um pouquinho ali esses candidatos" Lucyana Costa - Gerontóloga e empresária

A aposentada Cecília Supelette Santos, por exemplo, tem 86 anos, é bastante ativa, gosta de massagem para relaxar e diminuir as dores nas pernas. Além disso, seu remédio não pode atrasar. Para isso, ela conta com a ajuda de Zane Baiense, que é cuidadora dela há três meses.

O trato com idosos requer atenção especial e envolve muita confiança dos cuidadores junto aos "vovôs" Crédito: Ronaldo Rodrigues

“A minha função aqui é auxiliar o idoso naquilo que ele tem dificuldade de fazer. Algumas coisas ela faz por conta própria, mas naquilo que ela não consegue, eu auxilio”, explicou Zane.

A cuidadora supervisiona tudo que Dona Cecília faz, porque ela perdeu parte da visão por conta de uma doença degenerativa.

“Após o banho ela me ajuda a acabar de me arrumar, pegar hidratante, minhas roupas, pentear meu cabelo, que eu não enxergo para pentear. E na hora da refeição, ela serve, pois não consigo enxergar a comida", salientou.