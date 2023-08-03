Mulher chamada para cuidar de idosa é presa por usar dinheiro da vítima

À direita, flagrante de Joacyr de Almeida Brandão fazendo compras com cartão de aposentada. À direita, imagem dela reproduzida de redes sociais Crédito: Montagem | Imagens de segurança e redes sociais

Uma cuidadora de idosos de 48 anos foi presa na quarta-feira (2) após ter feito saques e compras usando o cartão de uma aposentada de 82 anos. Joacyr de Almeida Brandão foi contratada na útima segunda-feira (31) para tomar conta da vítima, que mora em Barcelona, na Serra

COMO ACONTECEU

O genro da aposentada contou à reportagem da TV Gazeta que, no mesmo dia da contratação, a sogra entregou o cartão de banco para a cuidadora, pedindo para ela fazer compras no supermercado e sacar R$ 120. No entanto, Joacyr sacou R$ 1.160 e ficou com a diferença.

Na quarta-feira, a pedido da aposentada, ela foi mais uma vez ao supermercado. Não deveria ter feito nenhum saque, mas retirou novamente R$ 1.160 da conta da idosa. A mulher ainda fez compras em lojas e em uma farmácia utilizando o dinheiro da vítima.

FILHA DA IDOSA ESTAVA DE OLHO

O que ela não sabia é que a filha da aposentada acompanhava toda movimentação bancária da mãe pelo celular. "Viu que tinha algo estranho, que não é comum a mãe fazer saques altos recorrentes. No momento que ela (Joacyr) estava no supermercado, fui até o supermercado, consegui as imagens da câmera e foi constatado que ela estava lá naquele momento”, contou o genro da aposentada.

O homem foi até a casa da sogra e confrontou a mulher, que confessou o crime. “Ela abriu o jogo, começou a chorar, dizendo que estava com uma dívida com agiota, que estava desesperada, ameaçada, e ela assumiu", relembrou.

Joacyr foi levada para a Delegacia Regional da Serra, onde a família descobriu que ela já tinha furtado dinheiro de outros idosos. O genro, que é empresário, afirmou que não procurou saber o passado da cuidadora antes de fazer a contratação . A família confiou na indicação de uma amiga. "Um alerta que dou para as pessoas com intenção de contratar uma cuidadora, quando colocar qualquer pessoa dentro da sua casa, buscar saber e sempre ter referência", desabafou.

O genro da aposentada representou criminalmente contra a cuidadora de idosos na Delegacia Regional da Serra, onde a mulher foi autuada em flagrante por apropriação indébita com aumento de pena em razão do vínculo empregatício. Ela foi presa e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

A reportagem tenta localizar a defesa de Joacyr. O espaço segue aberto para manifestação.

JÁ ESTEVE PRESA

Informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) apontam que Joacyr já esteve presa em abril de 2015 também por apropriação indébita e furto, mas saiu do sistema penitenciário no mês seguinte por meio de alvará de soltura.

DIZIA QUE ERA TÉCNICA DE ENFERMAGEM

Segundo a família da idosa, Joacyr se identifica como técnica de enfermagem, mas não constava registro dela na consulta online do site do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo.

OUTRO FURTO

No Tribunal de Justiça do Espírito Santo consta um processo contra Joacyr desde 2017. Ela foi acusada de furtar joias e dinheiro de uma casa onde trabalhava como doméstica, na Praia do Canto, em Vitória, e chegou a confessar o crime. Segundo os autos, ela contou que trabalhava no local havia dois meses, e que não devolveu as joias furtadas porque foram vendidas no Centro da Capital, por cerca de R$ 1.500.

Ainda segundo o documento, Joacyr afirmou que antes do furto na Praia do Canto foi presa por "uma acusação injusta" e que, ao sair da cadeia, estava depressiva. Ainda justificou que "cometeu o crime por um erro porque um filho estava doente".

Informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) apontam que Joacyr também já esteve presa em abril de 2015 por apropriação indébita e furto, mas saiu do sistema penitenciário no mês seguinte por meio de alvará de soltura.

JUSTIÇA MANDOU SOLTÁ-LA

Um dia após ser presa por furtar mais de R$ 2 mil da idosa de 82 anos na Serra, Joacyr passou por audiência de custódia e Justiça concedeu a ela liberdade provisória , mediante pagamento de R$ 500. O pagamento foi efetuado e a mulher deixou a prisão na quinta-feira (3).