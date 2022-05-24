Monumento do Papa Pio XII é alvo de pichação no Centro de Vitória

A Gazeta, feitas nesta terça-feira (24), mostram o monumento branco com rabiscos, escritos e desenhos feitos com tinta preta. A estátua do Papa Pio XII, que fica na praça de mesmo nome no Centro de Vitória , mais uma vez foi alvo de pichação. Imagens do repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de, feitas nesta terça-feira (24), mostram o monumento branco com rabiscos, escritos e desenhos feitos com tinta preta.

A obra do Papa Pio XII é de 1964, feita pelo escultor italiano Carlo Crepaz. Em 2017, a estátua recebeu restauração dos artistas Sandro Novaes e Andrea Falqueto. O monumento homenageia o Papa, que esteve à frente da Igreja Católica por 19 anos, entre 1939 e 1958.

Estátua do Papa Pio XII pichada no Centro de Vitória

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) informou que enviará uma equipe ao local para averiguar a situação e adotar as devidas providências. Segundo a pasta, a secretaria vistoria periodicamente todos os monumentos sob a sua responsabilidade. De acordo com eles, foi realizado um levantamento de todos os equipamentos da capital para elaborar os projetos de restauração.

A secretaria destacou que denúncias podem ser feitas por meio do Fala Vitória 156 ou pelo 190. Não é preciso se identificar. "A Prefeitura de Vitória faz o monitoramento, por meio de câmeras, para tentar prender em flagrante esses pichadores e conta também com a ajuda da população", afirmou em nota.

CRIME DE PICHAÇÃO