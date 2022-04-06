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Na BR 101

Mistério em Anchieta: caixão é abandonado na porta de sítio no ES

Uma etiqueta de prontuário médico com o nome de um homem de 57 anos, natural do Rio de Janeiro, estava colada do lado de fora do caixão, que foi recolhido pela PRF nesta terça-feira (5)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

05 abr 2022 às 21:37

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 21:37

Caixão é abandonado na BR 101 em Anchieta
PRF recolheu caixão abandonado na BR 101 em Anchieta Crédito: Arquivo pessoal
Macabro? É o que parece à primeira vista. Um caixão foi deixado no km 351 da BR 101, no município de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, e, nesta terça-feira (5), foi recolhido por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo relatos, dentro dele havia apenas dois sacos vazios.
Uma etiqueta de prontuário médico com o nome de um homem de 57 anos, natural do Rio de Janeiro, colada do lado de fora do caixão, indicava que o indivíduo teve o óbito constatado em um hospital particular no Estado do Rio de Janeiro. Procurado pela reportagem de A Gazeta, o hospital — localizado na capital carioca — confirmou que o paciente esteve internado no local e faleceu no último dia 29 devido a um tumor cerebral. 
A informação de que o caixão havia sido deixado na BR 101 foi passada por um morador da zona rural de Anchieta, que preferiu não ser identificado. Ele afirmou que acionou a polícia após um Fiat Fiorino branco abandonar a urna funerária por volta das 5h do último sábado (2). "O caixão foi deixado em frente à propriedade da minha mãe e também minha. Ela é idosa e ficou muito assustada, além de preocupada por aquilo estar em frente à casa dela. Logo ligamos para a polícia e hoje (5) foram recolher", disse.
"Minha mãe é uma senhora de idade e ficou muito preocupada. E a pessoa identificada no prontuário não era conhecida na região, não sei porque veio parar aqui. Inclusive nós não temos problema com ninguém, então não acredito que seja alguma forma de ameaça. Os vizinhos chegaram a falar em magia negra"
X. - Proprietário rural de Anchieta (não quis ser identificado)
Demandada sobre o caso, a Eco 101, concessionária que administra a via, informou que foi acionada via 0800 por uma pessoa que contou que o motorista de um veículo abandonou o objeto na Faixa de Domínio da rodovia e seguiu viagem. "A ocorrência foi registrada no último dia 2, às 10h53. Uma viatura de inspeção da concessionária foi acionada para ir ao local e verificou que o objeto estava vazio. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada e deu prosseguimento na ocorrência", disse a nota.
Também procurada por A Gazeta, a PRF confirmou o recolhimento do caixão no km 351 da BR 101, em frente a um sítio em Anchieta. A corporação informou ainda que conseguiu contato com a filha do homem cujo nome estava no prontuário anexado à urna funerária.
Segundo a corporação, a filha do homem disse apenas que o pai já havia sido enterrado em outro caixão e que não sabia dizer nada sobre a urna abandonada em Anchieta. A PRF informou ainda que ela não manifestou interesse no caixão, mesmo estando novo e intacto. "Assim, como não temos local para guarda desse tipo de material, fizemos contato com a Prefeitura de Guarapari, no setor de Assistência social, para doação para alguma família carente", informou a Polícia Rodoviária Federal.
A PRF não informou o motivo de ter enviado à Prefeitura de Guarapari o caixão encontrado no município vizinho, Anchieta. Por isso, as duas prefeituras foram demandadas.
Em nota, a Prefeitura de Guarapari informou que recebeu o caixão como doação da PRF na tarde desta terça-feira (5). A Secretaria Municipal de Assistência e Cidadania (Setac) afirmou que o recebeu vazio e "não tem conhecimento de corpo". Já a Prefeitura de Anchieta, afirmou apenas que não foi acionada sobre o caso.
Polícia Militar e a Polícia Civil também informaram que não foram acionadas no caso.

Atualização

06/04/2022 - 12:34
A Prefeitura de Guarapari informou que recebeu o caixão vazio como doação. Já a Prefeitura de Anchieta, disse que não foi acionada sobre o caso. As polícias Militar e Civil não atuaram no caso. O texto foi atualizado.

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