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Brejetuba

Ministro da Justiça vem ao ES para inaugurar unidade da PRF

Nova unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fica na BR 262, em Brejetuba, e será inaugurada nesta quinta-feira (30)

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 10:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 set 2021 às 10:27
O ministro da Justiça, Anderson Torres, em evento em Brasília
O ministro da Justiça, Anderson Torres, durante evento Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, inaugura nesta quinta-feira (30) uma nova unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 262, em Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo.
Além de Anderson Torres, participaram da inauguração o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e autoridades locais.
Nova unidade da PRF em Brejetuba está localizada no km 131, na BR 262
Nova unidade da PRF em Brejetuba está localizada no Km 131, na BR 262 Crédito: Divulgação/ PRF
Segundo a PRF, a nova estrutura está localizada no quilômetro 131. A unidade operacional de Brejetuba atende aos requisitos de acessibilidade e sustentabilidade, com a utilização de energia solar, boiler para água quente, utilização de lâmpadas led, equipamentos mais eficientes, econômicos e o reuso da água.
Com as novas instalações, o objetivo é proporcionar um melhor atendimento aos usuários e aos servidores da PRF.

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