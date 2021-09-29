Ministro da Justiça vem ao ES para inaugurar unidade da PRF

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, inaugura nesta quinta-feira (30) uma nova unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 262, em Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo.
Além de Anderson Torres, participaram da inauguração o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e autoridades locais.
Segundo a PRF, a nova estrutura está localizada no quilômetro 131. A unidade operacional de Brejetuba atende aos requisitos de acessibilidade e sustentabilidade, com a utilização de energia solar, boiler para água quente, utilização de lâmpadas led, equipamentos mais eficientes, econômicos e o reuso da água.
Com as novas instalações, o objetivo é proporcionar um melhor atendimento aos usuários e aos servidores da PRF.