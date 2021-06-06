Milton Ribeiro, ministro da Educação, visita o ES nesta segunda-feira (7) Crédito: Isac Nóbrega/PR

O governo do Estado informou que a previsão de chegada do ministro ao Estado é por volta das 10h. O governador Renato Casagrande acompanhará o ministro da Educação, em Cachoeiro, e em seguida retornará a Vitória.

De acordo com a agenda do ministro, o primeiro evento está previso para as 11h, quando ele participará da cerimônia de inauguração do Bloco de 6 Salas de Aula “Bloco Zero”, no Campus Cachoeiro de Itapemirim.

Em seguida, às 12h30, ele visita ao Campus Cachoeiro do Itapemirim. Às 14h30, o ministro inaugura o Laboratório de Classificação e Degustação de Café, em Alegre. Mais à tarde, às 17h30, Milton viaja a Vitória, onde visitará as futuras instalações do Centro de Inovação do Ifes, nos Galpões do IBC, em Jardim da Penha

IFES CONFIRMA PRESENÇA

A presença do ministro foi confirmada pelo Ifes. Segundo a instituição, a inauguração das salas terá início às 10h30 e também contará com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande. Em função da pandemia, o evento será fechado ao público e com número limitado de convidados. A cerimônia também será transmitida ao vivo pelo canal do campus no YouTube.

Serão inaugurados o novo bloco acadêmico, do mosaico representativo do Projeto “Valorização das Belezas Naturais e do Arranjo Produtivo Local” e da obra de ampliação da Biblioteca do Campus Cachoeiro.

O novo bloco, chamado ‘Bloco Zero’, possui dois andares, com seis salas para ambiente educacional, resultando um total de 430 metros quadrados de área construída, seguindo os padrões dos blocos já existentes.

As salas foram entregues com mobiliário para que já possam ser utilizadas, incluindo data show, aparelhos de ar-condicionado, computadores, lousa digital e acesso garantido a pessoas com mobilidade reduzida e necessidades especiais.

As obras na biblioteca ampliam o espaço em 277m², ficando assim com 622m², com área 1,8 vezes maior que o tamanho original. Haverá uma mudança de posicionamento de diversos espaços já existentes, principalmente a Hemeroteca; o Laboratório de Informática e a sala de processamento técnico.

A intervenção inclui ainda ampliação do salão principal, e do número de cabines de estudo em grupo (de 3 para 6) e do número de cabines de estudo individual (de 4 para 8); assim como a ampliação do espaço do processamento técnico. Também serão criados novos espaços como uma sala de descanso e um banheiro acessível para os usuários.

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