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Sem freio

Micro-ônibus desce de ré em ladeira e atinge residência em Vitória

O veículo é da linha 074, que liga a região ao Bairro da Penha; acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (17) e o coletivo não foi retirado do local. Não houve feridos

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 22:27

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

17 out 2022 às 22:27
Micro-ônibus seria da linha 074, segundo moradores da região
O micro-ônibus desceu emuma ladeira e foi parar dentro da garagem de uma casa em Sâo Cristóvão Crédito: Leitor | A Gazeta
Um micro-ônibus municipal de Vitória invadiu e danificou a garagem de uma casa no bairro São Cristóvão, na noite desta segunda-feira (17), após perder o controle ao descer de ré em uma ladeira. De acordo com a vizinha do imóvel, Keyth Farias Prado, o coletivo é da linha 074, que liga a região ao Bairro da Penha, também no município. Não houve feridos. A Defesa Civil de Vitória informou que o coletivo foi retirado à 0h30.
"Foi um barulho muito alto. Ninguém pode entrar nem sair. Minha vizinha teve que pular o muro para procurar ajuda na rua. Da forma como o ônibus está, a garagem está praticamente condenada. Se o carro sair, a garagem dela cai. Nós estamos escutando barulhos de coisas caindo", contou Keyth à reportagem de A Gazeta.  
Micro-ônibus desce de ré em ladeira e atinge residência em Vitória
Também segundo a moradora, por sorte ninguém foi atingido pelo veículo. "Ela estava dentro de casa, que fica um pouco mais distante da garagem. Graças a Deus não tinha nenhum carro estacionado, porque o marido da minha vizinha só chegava mais tarde. Porém, têm algumas coisas de valor que ela perdeu", informou.

FUSCA ATINGIDO

O repórter Caique Verli, da TV Gazeta, esteve no local, e constatou que um Fusca que estava na garagem do local foi atingido por destroços do muro que quebrou com o impacto da batida do micro-ônibus. O vidro traseiro do carro foi estilhaçado. No local, pedaços de concreto também ficaram espalhados em torno dos veículos. 
Um fusca chegou a ser atingido pelo micro-ônibus no bairro São Cristóvão, em Vitória
Um Fusca chegou a ser atingido pelo micro-ônibus no bairro São Cristóvão, em Vitória Crédito: Fabiana dos Santos Resende

"FIQUEI EM CHOQUE"

Em entrevista à reportagem, a moradora da casa, Fabiana dos Santos Resende, contou os momentos de tensão que viveu. Confira no vídeo abaixo:
Corpo de Bombeiros, as polícias Civil e Militar, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) e a Ceturb foram demandadas para dar mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver o retorno, este texto será atualizado. 
A moradora da residência, Fabiana dos Santos Resende, disse que a Defesa Civil prometeu que o laudo do órgão tem previsão de sair em 10 dias. A família voltou para casa depois que o ônibus foi retirado

DEFESA CIVIL FARÁ NOVA VISTORIA NO LOCAL

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Defesa Civil de Vitória informou que irá voltar ao local do acidente no início da manhã desta terça-feira (18) para fazer uma vistoria. A orientação após a entrada do coletivo na casa era que ninguém permanecesse no imóvel e que a empresa não retirasse o ônibus sem realizar escoramento da estrutura.
O ônibus foi retirado à 0h30, segundo a Defesa Civil. Agentes do Grupamento de Apoio Operacional e de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória também foram ao local.

O QUE DIZ O GVBUS

Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou, por nota, que a empresa responsável pelo coletivo lamenta o ocorrido e disse que imediatamente após o fato entrou em contato com a proprietária da casa atingida e, desde então, está prestando toda a assistência necessária. A empresa acrescentou que não houve feridos e que está apurando o caso para saber o que motivou o acidente.

Atualização

18/10/2022 - 9:13
A reportagem teve retorno da Defesa Civil Municipal sobre o acidente e o GVbus enviou nota se manifestando sobre o ocorrido. O texto foi atualizado.

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