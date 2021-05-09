Mesmo com proibição, bares e restaurantes de Vitória abriram no Dia das Mães

Mesmo com decisão judicial proibindo funcionamento, bares e restaurantes em Vitória abriram as portas no Dia das Mães Crédito: Vitor Jubini

A liminar proibindo o funcionamento de bares e restaurantes foi proferida pela Justiça do Espírito Santo na madrugada deste domingo (9), após três cidades capixabas flexibilizarem as medidas restritivas de combate à Covid-19, autorizando a abertura desses estabelecimentos.

Normas de distanciamento social não foram seguidos em estabelecimentos Crédito: Vitor Jubini

Por estarem classificadas como risco alto de contaminação do coronavírus, no Mapa de Risco elaborado pelo governo estadual, Vitória, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim devem restringir o funcionamento das atividades de comércio e serviços, como forma de evitar a propagação da doença. Pelas regras estaduais, aos domingos, somente serviços essenciais podem funcionar.

Segundo o governo do Estado, ao tomado conhecimento das decisões municipais na noite de sábado (8), acionou a Justiça, por meio da Procuradoria Geral do Espírito Santo, em parceria com o Ministério Público Estadual.

Nas liminares proferidas contra as decisões das três cidades, o desembargador Pedro Valls eu Rosa destaca que "o município detém competência sobre a matéria, mas não para contrariar frontalmente as normas gerais estabelecidas a nível regional".

A Prefeitura de Vitória foi demanda pela reportagem para saber se atuou para que a decisão da Justiça fosse cumprida, mas não retornou até o momento.

Estabelecimento funcionou durante o domingo Crédito: Vitor Jubini