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Covid-19

Mesmo com proibição, bares e restaurantes de Vitória abriram no Dia das Mães

Após Capital flexibilizar o funcionamento do comércio, contrariando a regra do governo estadual, Justiça concedeu liminar proibindo abertura
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

09 mai 2021 às 20:03

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 20:03

Bares e restaurantes abertos no dia das mães
Mesmo com decisão judicial proibindo funcionamento, bares e restaurantes em Vitória abriram as portas no Dia das Mães Crédito: Vitor Jubini
Mesmo com decisão judicial para que bares e restaurantes permanecessem fechados neste domingo (9), de Dia das Mães, estabelecimentos de Vitória levantaram as portas. O atendimento ao público foi flagrado em pontos da Praia do Canto, Jardim da Penha e Jardim Camburi e, em alguns lugares, nem mesmo a regra de distanciamento social estava sendo respeitada. 
A liminar proibindo o funcionamento de bares e restaurantes foi proferida pela Justiça do Espírito Santo na madrugada deste domingo (9), após três cidades capixabas flexibilizarem as medidas restritivas de combate à Covid-19, autorizando a abertura desses estabelecimentos. 
Bares e restaurantes abertos no dia das mães
Normas de distanciamento social não foram seguidos em estabelecimentos Crédito: Vitor Jubini
Por estarem classificadas como risco alto de contaminação do coronavírus, no Mapa de Risco elaborado pelo governo estadual,  Vitória, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim devem restringir o funcionamento das atividades de comércio e serviços, como forma de evitar a propagação da doença. Pelas regras estaduais, aos domingos, somente serviços essenciais podem funcionar. 
Segundo o governo do Estado, ao tomado conhecimento das decisões municipais na noite de sábado (8), acionou a Justiça, por meio da Procuradoria Geral do Espírito Santo, em parceria com o Ministério Público Estadual. 
Nas liminares proferidas contra as decisões das três cidades, o desembargador Pedro Valls eu Rosa destaca que "o município detém competência sobre a matéria, mas não para contrariar frontalmente as normas gerais estabelecidas a nível regional".   
A Prefeitura de Vitória foi demanda pela reportagem para saber se atuou para que a decisão da Justiça fosse cumprida, mas não retornou até o momento. 
Bares e restaurantes abertos no dia das mães
Estabelecimento funcionou durante o domingo Crédito: Vitor Jubini

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Justiça do ES barra abertura de restaurantes em Vitória, Colatina e Cachoeiro

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