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Queimaduras

Merendeira fica ferida após acidente com forno em creche de Vitória

A mulher teve queimaduras no rosto e nos braços e foi encaminhada a um hospital de Vitória e, depois, transferida para unidade na Serra
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 abr 2022 às 13:51

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 13:51

Uma merendeira ficou ferida após um acidente com o forno de uma creche de Vitória, na manhã desta quarta-feira (6). Segundo apuração da TV Gazeta, a  mulher teria deixado o botão do gás do eletrodoméstico ligado por muito tempo e, quando acendeu um fósforo, o fogo foi na direção dela.
Segundo a Prefeitura de Vitória, a vítima foi socorrida, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Cecília Meireles, em Monte Belo, e encaminhada  ao hospital. A profissional teve ferimentos nos braços e no rosto. 
A gestão municipal, por meio da Secretaria de Educação de Vitória (Seme), reforçou que não houve explosão de botija de gás na unidade de ensino, mas sim um acidente durante o manuseio do forno. A merendeira foi socorrida pela equipe escolar e levada, primeiramente, para o Hospital da Polícia Militar, sendo transferida para o Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra.
A Seme destacou ainda ainda que, ao longo do ano, "todos os profissionais terceirizados que trabalham nas cozinhas das unidades de ensino participam de formações práticas e teóricas, incluindo sobre o manuseio correto dos fornos. O incidente será apurado pela Secretaria", finalizou, por meio de nota.

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