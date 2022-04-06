Merendeira fica ferida após acidente com forno em creche de Vitória

Uma merendeira ficou ferida após um acidente com o forno de uma creche de Vitória, na manhã desta quarta-feira (6). Segundo apuração da TV Gazeta, a mulher teria deixado o botão do gás do eletrodoméstico ligado por muito tempo e, quando acendeu um fósforo, o fogo foi na direção dela.

Segundo a Prefeitura de Vitória, a vítima foi socorrida, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Cecília Meireles, em Monte Belo, e encaminhada ao hospital. A profissional teve ferimentos nos braços e no rosto.

A gestão municipal, por meio da Secretaria de Educação de Vitória (Seme), reforçou que não houve explosão de botija de gás na unidade de ensino, mas sim um acidente durante o manuseio do forno. A merendeira foi socorrida pela equipe escolar e levada, primeiramente, para o Hospital da Polícia Militar, sendo transferida para o Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra.