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Criança de 8 anos

Menino fica ferido após ser atacado por quatro cachorros em Cariacica

André Vitor estava voltando de um supermercado quando foi atacado na manhã desta quarta-feira (8). Dono dos animais foi levado para a delegacia
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

08 dez 2021 às 18:21

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 18:21

Um menino de apenas oito anos foi atacado por quatro cachorros enquanto andava no bairro Porto de Santana, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (8). Ele havia acabado de sair de um mercado e foi socorrido pela avó. Devido às mordidas, a criança ficou com uma perna bastante ferida (veja vídeo acima) e pode precisar passar por cirurgia.
Segundo a família de André Vitor, tudo aconteceu por volta das 10h. "Ele estava sozinho e disse que tinha esquecido o cartão em casa. Quando ele estava indo buscar, foi atacado", contou a técnica em enfermagem Rakel de Oliveira, prima do menino. O ataque aconteceu praticamente em frente à casa da avó da criança.
"Minha avó estava na varanda com uma amiga quando viu ele ser atacado e saiu correndo para acudir. Por isso que ele não ficou mais ferido. Foram quatro cachorros em cima dele. Poderia ter sido pior"
Rakel de Oliveira - Prima da vítima e técnica de enfermagem
Com a perna ensanguentada e cheia de arranhões, o menino foi socorrido por parentes para um hospital particular em Cariacica. Depois do primeiro atendimento, ele foi levado para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, onde seria avaliado por um cirurgião pediátrico.
"Fomos orientados a encaminhá-lo para ter um atendimento mais especializado. Pelo que podemos constatar, a perna está inchada e muito vermelha", detalhou Rakel. Devido ao susto do ataque, a avó de 79 anos também passou mal, mas tomou um remédio para pressão e já está bem, segundo a família.
Alguns dos cachorros que atacaram o menino ainda ficaram soltos durante parte desta quarta-feira (8), em Porto de Santana, Cariacica
Alguns dos cachorros que atacaram o menino ainda ficaram soltos durante parte desta quarta-feira (8), em Porto de Santana, Cariacica Crédito: Rakel de Oliveira

CACHORROS TÊM DONO

Segundo a família do André Vitor, os quatro cachorros que atacaram o menino têm dono, mas são vistos sozinhos e soltos com frequência nas ruas de Porto de Santana. O tutor dos animais, morador do bairro, teria ainda outros cinco cães. "Eles ficam encarando, em posição de guarda", contou a prima.
"Quando passa motociclista, eles vão para cima. Ficamos preocupados porque se atacou um menino, pode atacar mais pessoas. Eles rosnam muito para quem passa"
Rakel de Oliveira - Prima da vítima e técnica de enfermagem
Polícia Militar afirmou que esteve no local e uma testemunha relatou que os cachorros estavam "sem focinheira e sem coleira". Após o ocorrido, o dono prendeu os cães e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde assinou um termo circunstanciado por lesão corporal culposa e foi liberado, de acordo com a Polícia Civil.

BUSCA POR VACINA ANTIRRÁBICA E SOLUÇÃO

Devido ao ataque, a família do André Vitor passou por três locais no município em busca de uma dose da vacina antirrábica (contra raiva) e não encontrou: Unidade Básica de Saúde (UBS) de Itaquari, Pronto Atendimento (PA) de Flexal e Pronto Atendimento (PA) do Trevo de Alto Lage. 
Segundo Rakel de Oliveira, seu primo só conseguiu tomar o imunizante na Unidade Básica de Saúde de São Torquato, em Vila Velha. Além disso, parentes acionaram a Prefeitura de Cariacica para buscar uma solução à questão dos cachorros e teria ouvido que "como eles têm dono, não há nada que podia ser feito".

O QUE DIZ O MUNICÍPIO

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que segue o protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde. "A vacina ou o soro antirrábico só é oferecido após a avaliação feita por um enfermeiro", esclareceu. No município, o tratamento é realizado na UBS de Cariacica-Sede, na UBS de Nova Rosa da Penha II e no PA de Bela Vista. "Não há falta do imunizante", garantiu.
Já em relação aos cachorros, a prefeitura disse que, após ser notificada pela UBS ou pelo hospital que fez o atendimento, a Unidade de Vigilância em Zoonoses é acionada e passará a monitorar o animal, podendo fazer a vacinação antirrábica dele. "Caso a população flagre animais soltos nas ruas, pode acionar o Zoonoses pelo telefone (27) 3354-7032 ou pelo 162", orientou.
Menino fica ferido após ser atacado por quatro cachorros em Cariacica

Atualização

09/12/2021 - 1:23
A Polícia Civil informou que o dono dos cães assinou um termo circunstanciado (TC) por lesão corporal culposa e foi liberado. O texto foi atualizado.

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