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Final feliz

Após mais de 40 dias, família do ES encontra cadelinha que se perdeu no Tocantins

Arya, uma cachorrinha da raça American Bully, se perdeu enquanto era transportada por um "táxi dog" em uma parada na cidade de Chapada da Natividade, no Tocantins, no dia 23 de outubro. Ela foi encontrada no último sábado (4) e se recupera bem
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

07 dez 2021 às 13:19

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 13:19

Cachorro
Arya foi encontrada no último sábado (4) e bastante debilitada. Ela está recebendo os cuidados necessários até que a família do ES a busque em Chapada da Natividade (TO) Crédito: Divulgação
Foram semanas de aflição, mas sem perder a esperança em encontrar Arya. Após mais de 40 dias, chegaram ao fim as buscas pela cachorra e com um desfecho para lá de feliz ao casal José Calmon e Bianca Santana e, principalmente, para um dos filhos deles, Bernardo, que tem na cachorrinha da raça American Bully uma companheira diária.
A cadelinha tinha se perdido na cidade de Chapada da Natividade, no Tocantins, no dia 23 de outubro, quando o serviço de "táxi dog", que fazia o transporte dela de carro, parou em um posto de combustíveis à beira de uma estrada. No momento em que ela e outros cães eram hidratados, Arya fugiu em direção ao matagal e, desde então, estava desaparecida - a cachorra estava sendo transportada para Vitória, para onde a família estava se mudando.

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A agonia longe da "mascotinha" foi encerrada no último sábado (4), quando ela apareceu em uma fazenda que fica cerca de 18 quilômetros do local onde havia escapado. Para encontrá-la, a família não mediu esforços na divulgação do caso, como contou Bianca.
"Nós fizemos campanhas nas redes sociais, divulgamos o caso na cidade porque tínhamos a esperança em encontrá-la. No sábado ela apareceu nesta fazenda e, desde então, está recebendo os cuidados de uma mulher. Até já fizemos amizade com ela por estar cuidando da nossa cadelinha de estimação", disse Bianca.

DEBILITADA

Os 42 dias perdida deixaram a cachorrinha debilitada. Nas primeiras imagens que receberam dela, a tutora logo notou que o animal estava visivelmente mais magro e com um ferimento na região das costas.
Ajuda
Arya é da raça American Bully e tem pouco menos de dois anos. Sem ela, Bernardo, um dos filhos do casal, ficou muito triste Crédito: Arquivo pessoal
"Como na cidade não tem clínica veterinária, ela foi analisada por um veterinário que atende nas fazendas. Ele relatou que este machucado pode ter sido provocado por alguma briga ou ataque, mas felizmente ela está em segurança", complementou Bianca.
Com Arya, que tem menos de dois anos, recebendo os devidos cuidados, a família mobiliza a viagem até o Tocantins para resgatá-la em breve. Bianca e o marido descartaram trazê-la de avião, como já haviam feito antes, visto o receio, por parte do casal, de transporte de cães em aviões.

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