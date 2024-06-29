Menino de 11 anos morre em acidente com três veículos em Águia Branca

Carreta e Fiat Toro estão entre os veículos envolvidos no acidente na ES 080, em Águia Branca Crédito: Leitor A Gazeta

Um menino de apenas 11 anos morreu após um acidente envolvendo três veículos na rodovia ES 080, próxima à Serra da Braúna, no bairro Ebezener, em Águia Branca , município no Noroeste do Espírito Santo . Enzo Ramos Cassim Nunes chegou a ser socorrido por uma ambulância do serviço de saúde da cidade, que prestou os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos. O fato aconteceu na tarde de sexta-feira (28).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a batida envolveu uma carreta (que transportava um bloco de pedra), um Gol e uma caminhonete Fiat Toro. Enzo e o pai estavam na Toro. Em conversa com os policiais, o condutor da caminhonete afirmou que seguia no sentido de São Domingos do Norte a Águia Branca, quando a carreta invadiu a contramão e colidiu contra o veículo.

A motorista do Gol e o condutor da carreta disseram para a polícia, no entanto, que a Fiat Toro invadiu a contramão. Segundo a PM, o Gol seguia atrás da caminhonete e também foi atingido pela carreta, que estava na pista do sentido Águia Branca a São Domingos do Norte.