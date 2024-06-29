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ES 080

Menino de 11 anos morre em acidente com três veículos em Águia Branca

Enzo Ramos Cassim Nunes chegou a ser socorrido por uma ambulância do serviço de saúde da cidade, que prestou os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

29 jun 2024 às 08:25

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 08:25

Menino de 11 anos morre em acidente entre três veículos em Águia Branca
Carreta e Fiat Toro estão entre os veículos envolvidos no acidente na ES 080, em Águia Branca Crédito: Leitor A Gazeta
Um menino de apenas 11 anos morreu após um acidente envolvendo três veículos na rodovia ES 080, próxima à Serra da Braúna, no bairro Ebezener, em Águia Branca, município no Noroeste do Espírito Santo. Enzo Ramos Cassim Nunes chegou a ser socorrido por uma ambulância do serviço de saúde da cidade, que prestou os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos. O fato aconteceu na tarde de sexta-feira (28). 
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a batida envolveu uma carreta (que transportava um bloco de pedra), um Gol e uma caminhonete Fiat Toro. Enzo e o pai estavam na Toro. Em conversa com os policiais, o condutor da caminhonete afirmou que seguia no sentido de São Domingos do Norte a Águia Branca, quando a carreta invadiu a contramão e colidiu contra o veículo. 
A motorista do Gol e o condutor da carreta disseram para a polícia, no entanto, que a Fiat Toro invadiu a contramão. Segundo a PM, o Gol seguia atrás da caminhonete e também foi atingido pela carreta, que estava na pista do sentido Águia Branca a São Domingos do Norte. 
De acordo com a Polícia Científica, o corpo do menino foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O caso seguirá sob investigação. 

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