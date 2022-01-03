Mega da Virada: 22 apostas do ES batem na trave e quase ganham R$ 378 milhões
Imagine começar o ano com R$ 378 milhões a mais na conta bancária? Esse sonho quase se tornou realidade para alguns capixabas. Isso porque 22 apostas feitas no Espírito Santo bateram na trave e quase acertaram os seis números da Mega-Sena da Virada, sorteada na noite do dia 31. Uma das apostas, um bolão, feito em Vitória, gerou uma premiação de mais de R$ 305 mil.
Os novos quase milionários que acertaram cinco números sorteados são de Baixo Guandu, Cariacica, Colatina, Linhares, Montanha, Pinheiros, Santa Maria de Jetibá, Serra, Vila Velha e Vitória.
O maior dos prêmios, que chegou a R$ 305.167,91 e foi sorteado na Capital, será dividido por 23 pessoas, que receberão R$ 13.268,17 cada. Confira os prêmios:
- Baixo Guandu: R$ 101.722,58 - divido em 19 cotas de R$ 5.353,82
- Cariacica: R$ 50.861,33
- Cariacica: R$ 50.861,33
- Cariacica: R$ 50.861,33
- Colatina: R$ 50.861,33
- Colatina: R$ 50.861,33
- Colatina: R$ 50.861,33
- Linhares: R$ 50.861,33
- Linhares: R$ 50.861,33
- Linhares: R$ 152.583,84 - dividido em 17 cotas de R$ 8.975,52
- Montanha: R$ 152.583,86 - dividido em 31 cotas de R$ 4.922,06
- Pinheiros: R$ 50.861,33
- Santa Maria de Jetibá: R$ 50.861,33
- Serra: R$ 50.861,33
- Serra: R$ 203.445,30 - dividido em 5 cotas de R$ 40.689,06
- Serra: R$ 50.861,33
- Serra: R$ 50.861,33
- Serra: R$ 50.861,33
- Serra: R$ 50.861,33 - dividido em 4 cotas de R$ 12.715,33
- Vila Velha: R$ 50.861,33
- Vitória: R$ 305.167,91 - dividido em 23 cotas de R$ 13.268,17
- Vitória: R$ 50.861,33
Duas apostas acertaram as seis dezenas e dividiram o prêmio de R$ 378 milhões. Um sortudo de Cabo Frio, município do litoral do Rio de Janeiro, faturou sozinho R$ 189.062.363,74, enquanto um bolão de 14 pessoas de Campinas, em São Paulo, levou os outros R$ 189.062.363,70, o que dá pouco mais de R$ 13,5 milhões para cada participante.
As dezenas do sorteio número 2440 da Mega da Virada foram 12, 15, 23, 32, 33 e 46.