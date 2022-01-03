22 apostas capixabas acertaram cinco números e quase faturaram prêmio da Mega da Virada Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. Mega da Virada: 22 apostas do ES batem na trave e quase ganham R$ 378 milhões

Imagine começar o ano com R$ 378 milhões a mais na conta bancária? Esse sonho quase se tornou realidade para alguns capixabas. Isso porque 22 apostas feitas no Espírito Santo bateram na trave e quase acertaram os seis números da Mega-Sena da Virada, sorteada na noite do dia 31. Uma das apostas, um bolão, feito em Vitória , gerou uma premiação de mais de R$ 305 mil.

Os novos quase milionários que acertaram cinco números sorteados são de Baixo Guandu, Cariacica, Colatina, Linhares, Montanha, Pinheiros, Santa Maria de Jetibá, Serra, Vila Velha e Vitória.

O maior dos prêmios, que chegou a R$ 305.167,91 e foi sorteado na Capital, será dividido por 23 pessoas, que receberão R$ 13.268,17 cada. Confira os prêmios:

Baixo Guandu: R$ 101.722,58 - divido em 19 cotas de R$ 5.353,82

Cariacica: R$ 50.861,33

Cariacica: R$ 50.861,33

Cariacica: R$ 50.861,33

Colatina: R$ 50.861,33

Colatina: R$ 50.861,33

Colatina: R$ 50.861,33

Linhares: R$ 50.861,33

Linhares: R$ 50.861,33

Linhares: R$ 152.583,84 - dividido em 17 cotas de R$ 8.975,52

Montanha: R$ 152.583,86 - dividido em 31 cotas de R$ 4.922,06

Pinheiros: R$ 50.861,33

Santa Maria de Jetibá: R$ 50.861,33

Serra: R$ 50.861,33

Serra: R$ 203.445,30 - dividido em 5 cotas de R$ 40.689,06

Serra: R$ 50.861,33

Serra: R$ 50.861,33

Serra: R$ 50.861,33



Serra: R$ 50.861,33 - dividido em 4 cotas de R$ 12.715,33

Vila Velha: R$ 50.861,33

Vitória: R$ 305.167,91 - dividido em 23 cotas de R$ 13.268,17

Vitória: R$ 50.861,33

Duas apostas acertaram as seis dezenas e dividiram o prêmio de R$ 378 milhões. Um sortudo de Cabo Frio, município do litoral do Rio de Janeiro, faturou sozinho R$ 189.062.363,74, enquanto um bolão de 14 pessoas de Campinas, em São Paulo, levou os outros R$ 189.062.363,70, o que dá pouco mais de R$ 13,5 milhões para cada participante.