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Saúde

Médicos faltam e pacientes ficam sem atendimento em Guarapari

Os profissionais que estariam de plantão na manhã desta segunda (28) não apareceram. A situação foi normalizada durante a tarde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2022 às 21:03

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 21:03

UPA de Guarapari fica sem médico por horas
UPA de Guarapari fica sem médico por horas Crédito: Roberto Pratti
Pacientes ficaram sem atendimento na manhã desta segunda-feira (28) na Unidade de Pronto-Atendimento de Guarapari, depois que três médicos não foram trabalhar, enquanto deveriam estar de plantão no local. A situação, segundo a Prefeitura de Guarapari, foi normalizada durante a tarde.
De acordo com um funcionário da UPA de Guarapari à reportagem da TV Gazeta, a unidade ficou sem nenhum médico das 7h ao meio-dia. Questionada, a prefeitura não informou por quanto tempo o atendimento ficou suspenso na unidade e nem detalhou o motivo da ausência de profissionais.
Em nota enviada à reportagem, a administração municipal informou que viabilizou outros médicos do consórcio para o atendimento. Disse ainda que a Secretaria Municipal de Saúde está apurando o motivo do não comparecimento dos médicos.
Os pacientes que procuravam atendimento na UPA de Guarapari eram orientados a procurar médicos em Anchieta, um município vizinho.
(Com informações da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta)

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