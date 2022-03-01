Médicos faltam e pacientes ficam sem atendimento em Guarapari

UPA de Guarapari fica sem médico por horas Crédito: Roberto Pratti

Pacientes ficaram sem atendimento na manhã desta segunda-feira (28) na Unidade de Pronto-Atendimento de Guarapari , depois que três médicos não foram trabalhar, enquanto deveriam estar de plantão no local. A situação, segundo a Prefeitura de Guarapari, foi normalizada durante a tarde.

De acordo com um funcionário da UPA de Guarapari à reportagem da TV Gazeta, a unidade ficou sem nenhum médico das 7h ao meio-dia. Questionada, a prefeitura não informou por quanto tempo o atendimento ficou suspenso na unidade e nem detalhou o motivo da ausência de profissionais.

Em nota enviada à reportagem, a administração municipal informou que viabilizou outros médicos do consórcio para o atendimento. Disse ainda que a Secretaria Municipal de Saúde está apurando o motivo do não comparecimento dos médicos.

Os pacientes que procuravam atendimento na UPA de Guarapari eram orientados a procurar médicos em Anchieta, um município vizinho.