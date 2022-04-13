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Fábio Luiz Costa Pereira

Médico morre quando se preparava para fazer cirurgia em paciente na Serra

Cirurgião vascular estava prestes a realizar uma operação em hospital particular; ele sofreu um problema cardíaco na segunda (11). Amigo conta o que aconteceu
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

13 abr 2022 às 11:00

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 11:00

Fábio Luiz Costa Pereira era um cirurgião vascular de referência no Estado Crédito: Emescam | Divulgação
Aguardando para realizar uma cirurgia junto da equipe, o médico Fábio Luiz Costa Pereira sofreu uma espécie de infarto na última segunda-feira (11) e faleceu aos 52 anos, dentro do hospital particular em que trabalhava, na Serra. O cirurgião vascular era considerado uma referência no Espírito Santo.
Sócio e amigo dele, o médico Pablo da Silva Mendes contou que tudo aconteceu por volta das 18h. "Ele estava me aguardando, quando sentiu uma dor forte no peito e pediu para que a equipe de cardiologia fosse acionada. Ele tinha um histórico familiar de doença cardíaca e sabíamos que poderia ser algo do tipo", disse.
Também cirurgião vascular, ele explicou que Fábio Luiz sofreu com um problema chamado "dissecção aórtica", que consiste em lesões nas paredes internas da aorta (principal artéria do corpo humano). "Houve entupimento no coração e no cérebro. Para leigos, dizemos que é uma espécie de infarto", esclareceu.
"O Fábio era um exemplo de pai e marido. Ele era líder de igreja e um dos responsáveis pelo louvor. Em casa, sempre fez de tudo para estar presente. Como médico, era idealista de novas tecnologias e extremamente empreendedor – uma referência"
Pablo da Silva Mendes - Cirurgião vascular
Entre os trabalhos destacados pelo colega, está a difusão de uma técnica para corrigir, justamente, problemas na aorta e que chegou a ser realizada em uma cirurgia feita pela equipe – composta também por Fabricio Rossi – em Portugal. Além do laser de baixa potência para cicatrização de feridas.
Segundo o sócio, Fábio Luiz Costa Pereira era o caçula de 11 irmãos e se formou como médico no final da década de 1990. Nascido na Serra, ele era casado com a mulher que o acompanhava desde a adolescência e teve dois filhos, já adultos. O enterro aconteceu no Jardim da Paz, nessa terça-feira (12).

NOTAS DE PESAR

Ao longo da carreira de quase três décadas, Fábio Luiz Costa Pereira esteve à frente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Espírito Santo, como presidente nos anos de 2015 e 2016. Na segunda-feira (11), o órgão emitiu uma nota de luto, em que lamenta a perda do médico.
"Com muita tristeza, nos despedimos desse grande amigo, profissional, esposo e pai exemplar. Enviamos votos de conforto e profunda estima a familiares e amigos"
Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Espírito Santo - Em nota
Da mesma forma, o Conselho Regional de Medicina do Estado (CRM-ES) também emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento. O Hospital Meridional da Serra, onde ele trabalhava, manifestou o "mais profundo sentimento de solidariedade aos amigos e familiares neste momento de dor".

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