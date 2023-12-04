Más condições de postes: prefeitura de Vila Velha e EDP notificadas

O ofício de notificação — que será encaminhado ainda nesta segunda-feira (4) — sugere que o órgão municipal e a distribuidora de energia elétrica realizem vistoria nas estruturas e iniciem de maneira urgente o processo de manutenção para evitar novos acidentes na região. De acordo com o gerente de Fiscalização do Conselho, engenheiro civil Leonardo Leal, a vistoria técnica realizada nesta segunda-feira constatou desplacamentos de concreto em vários postes na orla da praia.

"O desplacamento ocorre pelas corrosões das armaduras devido ao ataque por íons cloreto presentes na atmosfera marinha. É um agente agressivo que acelera a corrosão" Leonardo Leal - Gerente de Fiscalização do Conselho e engenheiro civil

O que dizem EDP e prefeitura

A Prefeitura de Vila Velha e a EDP foram procuradas pela reportagem da TV Gazeta para um posicionamento em relação à notificação do Crea-ES. A concessionária de energia elétrica informou que se trata de um poste de iluminação pública, de responsabilidade do município.

Em nota enviada no ínicio da noite desta segunda-feira, a Prefeitura de Vila Velha afirmou que está em contato permanente com a família da empresária e que está acompanhando os procedimentos aos quais ela está sendo submetida. Sobre a estrutura do poste, a prefeitura reforçou que a iluminação da cidade, em áreas públicas comuns, como a orla, é de responsabilidade do consórcio SRE IP Vila Velha, fruto de uma PPP (Parceria Público Privada) vigente desde 2020, pelo prazo de 20 anos.

"Desde maio de 2022, o consórcio de empresas vem recebendo notificações da prefeitura apontando a necessidade urgente de substituição de diferentes postes, contendo relatórios fotográficos, incluindo o que atingiu a empresária. A última notificação ocorreu em 23 de novembro deste ano, sem resposta. Nesta segunda-feira (4) o consórcio foi novamente notificado. Por obrigação contratual, o consórcio deve manter a estrutura dos postes segura, o que não aconteceu. Por isso, o consórcio de empresas acumula multas que superam o valor de milhões. Outra cláusula, prevê pagamento de seguro, em caso de acidente, por parte do consórcio", disse a prefeitura.

A Prefeitura de Vila Velha destacou que continua exercendo o papel de fiscalizador do contrato e não descarta novas multas por descumprimento das cláusulas contratuais por ineficiência no serviço prestado e omissão de informações e socorro à vítima.

A reportagem tenta contato com a SRE IP Vila Velha. O espaço segue aberto.

O acidente

Após ser atingida na cabeça por um pedaço de concreto do poste, a empresária foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ainda no final da tarde de domingo (3), ela teve alta e foi para casa. No entanto, exames não foram realizados, o que somente ocorreu quando a vítima procurou um hospital particular, que aponou uma fratura no crânio dela. A mulher, que está grávida de seis meses deve passar por cirurgia ainda nesta segunda-feira (4). Ela está lúcida, conversa e disse que o bebê está bem.