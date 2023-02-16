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Marinha emite alerta para ventos de até 61 km/h no Litoral Sul do ES

Aviso vale entre as noites desta quinta-feira (16) e do próximo sábado (18), abrangendo trecho entre as cidades de Arraial do Cabo (RJ) e Itapemirim (ES)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 fev 2023 às 14:31

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 14:31

Ondas fortes por conta da ventania
Ventos mais intensos podem deixar o mar mais agitado no Litoral Sul do ES Crédito: Caique Verlí
A Marinha do Brasil emitiu um alerta sobre a maior intensidade de ventos entre as cidades de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a nota, um sistema de alta pressão atmosférica poderá afetar a faixa litorânea nesse trecho.
A diretoria de hidrografia e navegação informou que os ventos são na direção Nordeste a Norte e podem chegar até 61 km/h. O alerta é válido entre as noites desta quinta-feira (16) e do próximo sábado (18). Os municípios capixabas de Presidente Kennedy e Marataízes também estão incluídas no aviso.
A Marinha do Brasil ainda pede aos navegantes que consultem as informações meteorológicas antes de saírem ao mar.

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