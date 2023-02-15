Vitória está enquadrada no aviso amarelo, de chuvas intensas, válido até às 10h desta quinta-feira (16) Crédito: Fernando Madeira

De acordo com o primeiro aviso, que é de tempestade e abrange sobretudo a região Sul do Estado, são previstas chuvas de até 100 mm/dia, além de queda de granizo e ventos entre 60km/h e 100km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Confira os municípios enquadrados no alerta:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante

Já o aviso de chuvas intensas, cuja classificação amarela é a menor na escala de risco, prevê pequenos acumulados para algumas cidades capixabas (veja abaixo). Os ventos ficam entre 40 a 60 km/h, e as chuvas em até 50 mm/dia.

Your browser does not support the audio element. Pela 3ª vez na semana, ES recebe dois novos alertas de chuvas

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Aracruz Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Brejetuba Cariacica Colatina Conceição da Barra Conceição do Castelo Domingos Martins Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guarapari Ibiraçu Itaguaçu Itarana Jaguaré João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marechal Floriano Marilândia Montanha Mucurici Muniz Freire Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

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