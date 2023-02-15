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Instabilidade

Pela 3ª vez na semana, ES recebe dois novos alertas de chuvas

Tempo pode ficar instável em alguns municípios, inclusive com possibilidade de queda de granizo e ventos de 100 km/h; acumulados podem chegar a até 100mm/dia, especialmente na região Sul
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

15 fev 2023 às 16:53

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 16:53

Chuva no Centro Histórico de Vitória
Vitória está enquadrada no aviso amarelo, de chuvas intensas, válido até às 10h desta quinta-feira (16) Crédito: Fernando Madeira
Pelo terceiro dia consecutivo, o Espírito Santo recebeu mais dois alertas de chuvas fortes, inclusive um de temporal, válidos até às 10h desta quinta-feira (16). Ao menos 54 municípios podem registrar grandes acumulados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o primeiro aviso, que é de tempestade e abrange sobretudo a região Sul do Estado, são previstas chuvas de até 100 mm/dia, além de queda de granizo e ventos entre 60km/h e 100km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Confira os municípios enquadrados no alerta:
  1. Afonso Cláudio 
  2. Alegre 
  3. Alfredo Chaves 
  4. Anchieta 
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo 
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins 
  14. Dores do Rio Preto 
  15. Guaçuí 
  16. Guarapari 
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi 
  21. Itapemirim 
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro 
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul 
  27. Muniz Freire
  28. Muqui 
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy 
  31. Rio Novo do Sul 
  32. São José do Calçado
  33. Vargem Alta
  34. Venda Nova do Imigrante
Já o aviso de chuvas intensas, cuja classificação amarela é a menor na escala de risco, prevê pequenos acumulados para algumas cidades capixabas (veja abaixo). Os ventos ficam entre 40 a 60 km/h, e as chuvas em até 50 mm/dia.
Pela 3ª vez na semana, ES recebe dois novos alertas de chuvas
  1. Afonso Cláudio 
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Aracruz 
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco 
  10. Boa Esperança 
  11. Brejetuba
  12. Cariacica 
  13. Colatina 
  14. Conceição da Barra 
  15. Conceição do Castelo 
  16. Domingos Martins 
  17. Ecoporanga
  18. Fundão 
  19. Governador Lindenberg 
  20. Guarapari 
  21. Ibiraçu 
  22. Itaguaçu
  23. Itarana 
  24. Jaguaré
  25. João Neiva
  26. Laranja da Terra 
  27. Linhares 
  28. Mantenópolis 
  29. Marechal Floriano
  30. Marilândia 
  31. Montanha
  32. Mucurici 
  33. Muniz Freire
  34. Nova Venécia
  35. Pancas 
  36. Pedro Canário
  37. Pinheiros 
  38. Ponto Belo
  39. Rio Bananal 
  40. Santa Leopoldina
  41. Santa Maria de Jetibá 
  42. Santa Teresa 
  43. São Domingos do Norte 
  44. São Gabriel da Palha 
  45. São Mateus 
  46. São Roque do Canaã
  47. Serra 
  48. Sooretama
  49. Venda Nova do Imigrante
  50. Viana 
  51. Vila Pavão
  52. Vila Valério
  53. Vila Velha 
  54. Vitória 

Previsão para o carnaval

O tempo deve mudar no Sudeste do Brasil no final de semana de carnaval, com chuva e queda de temperatura em alguns Estados, segundo a Climatempo. Para o Espírito Santo está previsto aumento de nebulosidade e uma queda nos termômetros, não tão acentuada como em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Os efeitos dessa frente fria serão sentidos principalmente sobre esses três últimos Estados, que terão tempo muito instável durante os dias de folia.

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