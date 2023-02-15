Pelo terceiro dia consecutivo, o Espírito Santo recebeu mais dois alertas de chuvas fortes, inclusive um de temporal, válidos até às 10h desta quinta-feira (16). Ao menos 54 municípios podem registrar grandes acumulados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o primeiro aviso, que é de tempestade e abrange sobretudo a região Sul do Estado, são previstas chuvas de até 100 mm/dia, além de queda de granizo e ventos entre 60km/h e 100km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Confira os municípios enquadrados no alerta:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Já o aviso de chuvas intensas, cuja classificação amarela é a menor na escala de risco, prevê pequenos acumulados para algumas cidades capixabas (veja abaixo). Os ventos ficam entre 40 a 60 km/h, e as chuvas em até 50 mm/dia.
Pela 3ª vez na semana, ES recebe dois novos alertas de chuvas
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Previsão para o carnaval
O tempo deve mudar no Sudeste do Brasil no final de semana de carnaval, com chuva e queda de temperatura em alguns Estados, segundo a Climatempo. Para o Espírito Santo está previsto aumento de nebulosidade e uma queda nos termômetros, não tão acentuada como em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Os efeitos dessa frente fria serão sentidos principalmente sobre esses três últimos Estados, que terão tempo muito instável durante os dias de folia.