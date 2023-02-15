Terremoto na Turquia: bombeiros do ES resgatam gato vivo sob escombros

Equipe de bombeiros capixabas salva gato com vida sob escombros na Turquia Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

A equipe do Corpo de Bombeiros enviada pelo Espírito Santo em missão humanitária para Turquia, devido ao terremoto que atingiu o país na semana passada, segue realizando resgates no país. Os militares, junto da cadela Case, já localizaram vítimas sob escombros em quatro locais – e até resgataram um gato com vida.

mais de 40 mil pessoas tiveram morte confirmada devido a terremoto, até esta quarta (15)

Desde a chegada à Turquia, na última quinta-feira (9), os bombeiros do Espírito Santo foram acionados para seis missões. Nelas, foram utilizados equipamentos de detecção auditiva e visual e sensores de vibração. Além da ajuda da cadela Case, que indicou vítimas em três delas.

A Sesp também destacou que, até o momento, a equipe não localizou pessoas com vida e tem trabalhado sempre com ajuda de militares brasileiros e de pessoal local. "A equipe capixaba se dedica, principalmente, a realizar varredura final de locais onde já foram realizadas buscas anteriores", esclareceu.

Resgate de gatinho

O trabalho de buscas desta quarta-feira (15) começou por volta de 7h30 (no horário local) e se resumiu na retirada de escombros com maquinário pesado e observação de espaços vitais com câmera de busca e passagem de cães. Após cerca de 30 minutos, o corpo de uma mulher foi encontrado em um sofá.

Na mesma região, também embaixo de escombros, e a cerca de 3 metros abaixo do corpo dela, a equipe encontrou um gato vivo. Um vídeo divulgado nas redes sociais do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo mostra quando o bichinho é retirado do meio de estruturas cedidas. Veja:

Mais de duzentas horas depois do terremoto, militares do ES junto com a ONG AKUT resgataram um gato com vida!#auxiliohumanitario #terremototurquía #bombeirosES pic.twitter.com/t62Rtk3YaX — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) February 15, 2023

Dificuldades

O frio que assola o país tem sido uma das principais dificuldades enfrentadas pelos bombeiros. As equipes têm sofrido com temperaturas de até -6ºC e umidade relativa do ar abaixo de 5%. Ainda assim, os seis capixabas seguem à disposição das autoridades locais para auxiliar na busca por desaparecidos.

Seis militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foram enviados para a Turquia. Crédito: Divulgação/CBMES

Os bombeiros do Estado que estão no Oriente Médio são: major Fabio, major Siwamy, capitão Marinho, sargento Sperancini, sargento Breno e o cabo Vicentini. Todos fazem parte do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), uma equipe especializada em resgates e desastres de grandes proporções.

Missão humanitária

Ao todo, 42 profissionais e cinco cães farejadores foram enviados para a operação de assistência humanitária na Turquia. Desse total, 34 são bombeiros enviados por três Estados brasileiros: Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Entre os enviados ainda há agentes da defesa civil e médicos.

Equipe, formada por 42 profissionais, desembarcou em Ancara, capital da Turquia. Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo