Mar agitado muda paisagem de praia no litoral Sul capixaba

Apesar da praia vazia, em um dos vídeos, o guarda alertou aos banhistas sobre o risco de correntes de retorno. A onda chegou até a calçada de um quiosque.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Marataízes, Wagner Paulo, o mar agitado é comum nesta época do ano e está assim desde domingo (2). Ele comentou não existir alertas marítimos e os profissionais de resgate monitoram o balneário quando a maré está alta.