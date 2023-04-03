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Ondas fortes

Mar agitado muda paisagem de praia no litoral Sul capixaba

Um guarda-vida registrou a força das ondas em um ponto da Praia da Colônia, em Marataízes, na tarde desta segunda-feira (3)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 abr 2023 às 17:43

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 17:43

A paisagem mudou na tarde desta segunda-feira (3) na Praia da Colônia, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. O guarda-vida Leonardo Armindo registrou a força das ondas em um dos pontos em que monitora no balneário.
Apesar da praia vazia, em um dos vídeos, o guarda alertou aos banhistas sobre o risco de correntes de retorno. A onda chegou até a calçada de um quiosque. 
Ressaca muda paisagem de praia no litoral Sul
Ressaca muda paisagem de praia no litoral Sul Crédito: Leonardo Armindo
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Marataízes, Wagner Paulo, o mar agitado é comum nesta época do ano e está assim desde domingo (2). Ele comentou não existir alertas marítimos e os profissionais de resgate monitoram o balneário quando a maré está alta. 
Já em Anchieta, o coordenador da Defesa Civil, André Prazin, disse que a Guarda Civil Municipal percorre a orla monitorando as praias. Apesar do mar agitado na Praia de Parati, até o momento, explicou, não houve necessidade de interromper vias.

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