Manutenção pode deixar bairros de cinco cidades do ES sem água

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou neste sábado (04) que vai realizar uma manutenção programada na próxima terça-feira (07), em bairros de Aracruz, no Norte do Estado, além de Cariacica, Fundão, Serra e Vitória. O reparo deve acontecer entre 23h e 5h, segundo informou a empresa.
O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água.
Confira os bairros afetados:
Aracruz
- Itaparica
- Praia Formosa
- Santa Cruz
- São Francisco
Fundão
- Costa Azul
- Direção
- Enseada Das Garças
- Mirante Da Praia
- Praia Grande
- Rio Preto
- Vila Tongo
Serra
- Alterosas
- Andre Carloni
- Bairro De Fátima
- Balneário Carapebus
- Barcelona
- Barro Branco
- Bicanga
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Boulevard Lagoa
- Camará
- Cantinho Do Céu
- Carapina Grande
- Castelândia
- Central Carapina
- Chácara Parreiral
- Cidade Continental
- Cidade Pomar
- Civit I
- Civit II
- Colina Laranjeiras
- Conjunto Carapina I
- Conjunto Jacaraípe
- Costa Dourada
- Costabela
- Das Laranjeiras
- Diamantina
- Eldorado
- Enseada Jacaraípe
- Estancia Monazítica
- Eurico Sales
- Feu Rosa
- Guaraciaba
- Hélio Ferraz
- Jacuhy
- Jardim Atlântico
- Jardim Carapina
- Jardim Limoeiro
- Jardim Tropical
- Jose De Anchieta
- Jose De Anchieta II
- Jose De Anchieta III
- Lagoa De Carapebus
- Lagoa De Jacaraípe
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Marbella
- Maringá
- Mata Da Serra
- Morada Laranjeiras
- Nova Almeida
- Nova Carapina I
- Nova Carapina II
- Nova Zelândia
- Novo
- Novo Horizonte
- Novo Porto Canoa
- Ourimar
- Parque Das Gaivotas
- Parque Jacaraípe
- Parque Residencial Laranjeiras
- Parque Residencial Mestre Alvaro
- Parque Residencial Nova Almeida
- Parque Residencial Tubarão
- Parque Santa Fé
- Pitanga
- Planalto De Carapina
- Planície Da Serra
- Polo Industrial Tubarão
- Portal De Jacaraípe
- Porto Canoa
- Porto Dourado
- Praia Da Baleia
- Praia De Capuba
- Praia De Carapebus
- Praiamar
- Presídio Queimados
- Reis Magos
- Residencial Jacaraípe
- Residencial Vista Do Mestre
- Rosário De Fátima
- Santa Luzia
- Santa Rita De Cassia
- São Diogo I
- São Diogo II
- São Francisco
- São Geraldo
- São João
- São Patricio
- São Pedro
- Serra Dourada I
- Serra Dourada II
- Serra Dourada III
- Serramar
- Solar De Anchieta
- Taquara I
- Taquara II
- Tims
- Valparaíso
- Vila Nova De Colares
Vitória
- Aeroporto
- Antonio Honorio
- Boa Vista
- Goiabeiras
- Jabour
- Jardim Camburi
- Jardim Da Penha
- Maria Ortiz
- Mata Da Praia
- Morada De Camburi
- Pontal De Camburi
- Republica
- Seguranca Do Lar
- Solon Borges
Cariacica
- Cariacica Sede
- Nova Esperanca
- Nova Rosa da Penha
- Padre Mathias
- Porto de Cariacica
- Santa Luzia
- Sao João Batista
- Vila Cajueiro
- Vila Merlo
- Porto Engenho
Clientes podem obter mais informações pelo telefone 115. A chamada é gratuita e o atendimento funciona 24 horas.