Abastecimento

Manutenção pode deixar bairros de cinco cidades do ES sem água

Reparo acontece nesta terça-feira (7), em Aracruz, Fundão, Cariacica, Vitória e Serra. Companhia afirmou que serviço deve ser normalizado em até 24 horas
Maria Fernanda Conti

05 fev 2023 às 13:19

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 13:19

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou neste sábado (04) que vai realizar uma manutenção programada na próxima terça-feira (07), em bairros de Aracruz, no Norte do Estado, além de Cariacica, Fundão, Serra e Vitória. O reparo deve acontecer entre 23h e 5h, segundo informou a empresa.
O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água.

Confira os bairros afetados:

Aracruz
  • Itaparica 
  • Praia Formosa
  • Santa Cruz 
  • São Francisco
Fundão
  • Costa Azul 
  • Direção 
  • Enseada Das Garças 
  • Mirante Da Praia 
  • Praia Grande 
  • Rio Preto 
  • Vila Tongo
Serra
  • Alterosas 
  • Andre Carloni 
  • Bairro De Fátima 
  • Balneário Carapebus 
  • Barcelona 
  • Barro Branco 
  • Bicanga 
  • Boa Vista I 
  • Boa Vista II 
  • Boulevard Lagoa 
  • Camará 
  • Cantinho Do Céu 
  • Carapina Grande 
  • Castelândia 
  • Central Carapina 
  • Chácara Parreiral 
  • Cidade Continental 
  • Cidade Pomar 
  • Civit I 
  • Civit II 
  • Colina Laranjeiras 
  • Conjunto Carapina I 
  • Conjunto Jacaraípe 
  • Costa Dourada 
  • Costabela 
  • Das Laranjeiras 
  • Diamantina 
  • Eldorado 
  • Enseada Jacaraípe 
  • Estancia Monazítica 
  • Eurico Sales 
  • Feu Rosa 
  • Guaraciaba 
  • Hélio Ferraz 
  • Jacuhy 
  • Jardim Atlântico 
  • Jardim Carapina 
  • Jardim Limoeiro 
  • Jardim Tropical 
  • Jose De Anchieta 
  • Jose De Anchieta II 
  • Jose De Anchieta III 
  • Lagoa De Carapebus 
  • Lagoa De Jacaraípe 
  • Laranjeiras Velha 
  • Manguinhos 
  • Manoel Plaza 
  • Marbella 
  • Maringá 
  • Mata Da Serra 
  • Morada Laranjeiras 
  • Nova Almeida 
  • Nova Carapina I 
  • Nova Carapina II 
  • Nova Zelândia 
  • Novo 
  • Novo Horizonte 
  • Novo Porto Canoa 
  • Ourimar 
  • Parque Das Gaivotas 
  • Parque Jacaraípe 
  • Parque Residencial Laranjeiras 
  • Parque Residencial Mestre Alvaro 
  • Parque Residencial Nova Almeida 
  • Parque Residencial Tubarão 
  • Parque Santa Fé 
  • Pitanga 
  • Planalto De Carapina 
  • Planície Da Serra 
  • Polo Industrial Tubarão 
  • Portal De Jacaraípe 
  • Porto Canoa 
  • Porto Dourado 
  • Praia Da Baleia 
  • Praia De Capuba 
  • Praia De Carapebus 
  • Praiamar 
  • Presídio Queimados 
  • Reis Magos 
  • Residencial Jacaraípe 
  • Residencial Vista Do Mestre 
  • Rosário De Fátima 
  • Santa Luzia 
  • Santa Rita De Cassia 
  • São Diogo I 
  • São Diogo II 
  • São Francisco 
  • São Geraldo 
  • São João 
  • São Patricio
  • São Pedro 
  • Serra Dourada I 
  • Serra Dourada II 
  • Serra Dourada III 
  • Serramar 
  • Solar De Anchieta 
  • Taquara I 
  • Taquara II 
  • Tims 
  • Valparaíso 
  • Vila Nova De Colares
Vitória
  • Aeroporto 
  • Antonio Honorio 
  • Boa Vista 
  • Goiabeiras 
  • Jabour 
  • Jardim Camburi 
  • Jardim Da Penha 
  • Maria Ortiz 
  • Mata Da Praia 
  • Morada De Camburi 
  • Pontal De Camburi 
  • Republica 
  • Seguranca Do Lar 
  • Solon Borges
Cariacica
  • Cariacica Sede 
  • Nova Esperanca 
  • Nova Rosa da Penha 
  • Padre Mathias 
  • Porto de Cariacica 
  • Santa Luzia 
  • Sao João Batista 
  • Vila Cajueiro 
  • Vila Merlo
  • Porto Engenho
Clientes podem obter mais informações pelo telefone 115. A chamada é gratuita e o atendimento funciona 24 horas.

