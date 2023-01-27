Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abastecimento

Manutenção da Cesan pode deixar Vitória, Serra e Fundão sem água

Informação foi divulgada pela empresa nesta sexta-feira (27); companhia alerta para a necessidade da população economizar água
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

27 jan 2023 às 14:59

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 14:59

Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou nesta sexta-feira (27) que está realizando uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento em alguns bairros e locais de VitóriaSerra e Fundão. Devido ao reparo, a empresa alerta para a necessidade da população economizar água e praticar o reúso.
Clientes podem obter mais informações pelo telefone 115. A chamada é gratuita e o atendimento funciona 24 horas. Confira a lista de locais abaixo.

Vitória

  • Antonio Honorio 
  • Boa Vista 
  • Goiabeiras 
  • Jabour 
  • Jardim Camburi 
  • Jardim da Penha 
  • Maria Ortiz 
  • Mata da Praia 
  • Morada de Camburi 
  • Pontal de Camburi 
  • Republica 
  • Seguranca do Lar 
  • Solon Borges 
  • Outros locais: Hospital e Maternidade Santa Paula, Hospital Maternidade Santa Úrsula e Vale

Fundão

  • Costa Azul 
  • Direcao 
  • Enseada das Garças 
  • Mirante da Praia 
  • Praia Grande 
  • Rio Preto 
  • Vila Tongo

Serra

  • Alterosas 
  • Andre Carloni 
  • Balneario Carapebus 
  • Barcelona 
  • Barro Branco 
  • Belvedere 
  • Bicanga 
  • Boa Vista I 
  • Boa Vista II 
  • Boulevard Lagoa 
  • Cacaroca 
  • Camara 
  • Campinho Da Serra I 
  • Campinho Da Serra II 
  • Cantinho Do Ceu 
  • Carapina Grande 
  • Cascata 
  • Castelandia 
  • Central Carapina 
  • Centro Serra 
  • Chacara Parreiral 
  • Cidade Continental
  • Cidade Pomar
  • Civit I 
  • Civit II 
  • Colina da Serra 
  • Colina Laranjeiras 
  • Conj Carapina I 
  • Conj Jacaraipe 
  • Continental 
  • Costa Dourada 
  • Costabela 
  • Das Laranjeiras 
  • De Fatima 
  • Diamantina 
  • Divinopolis 
  • Eldorado 
  • Enseada Jacaraipe 
  • Estancia Monazitica 
  • Eurico Sales 
  • Feu Rosa 
  • Guaraciaba 
  • Helio Ferraz 
  • Jardim Atlantico
  • Jardim Bela Vista 
  • Jardim Carapina 
  • Jardim Da Serra 
  • Jardim Guanabara
  • Jardim Limoeiro 
  • Jardim Primavera 
  • Jardim Tropical 
  • Jose De Anchieta 
  • Jose De Anchieta II 
  • Jose De Anchieta III 
  • Lagoa De Carapebus 
  • Lagoa De Jacaraipe 
  • Laranjeiras Velha 
  • Manguinhos 
  • Manoel Plaza 
  • Marbella 
  • Maria Niobe 
  • Maringa 
  • Mata Da Serra 
  • Morada Laranjeiras 
  • N Sra Da Conceicao 
  • Nova Almeida 
  • Nova Carapina I 
  • Nova Carapina Ii 
  • Nova Zelandia 
  • Novo 
  • Novo Horizonte 
  • Novo Porto Canoa 
  • Ourimar 
  • Palmeiras 
  • Parq Das Gaivotas 
  • Parq Jacaraipe 
  • Parq Res Laranjeiras 
  • Parq Res M Alvaro 
  • Parq Res N Almeida 
  • Parq Res Tubarao 
  • Parq Santa Fe 
  • Pitanga 
  • Planalto De Carapina 
  • Planalto Serrano 
  • Planicie Da Serra 
  • Polo Ind Tubarao 
  • Portal De Jacaraipe 
  • Porto Canoa 
  • Porto Dourado
  • Praia Da Baleia 
  • Praia De Capuba
  • Praia De Carapebus 
  • Praiamar 
  • Reis Magos 
  • Res Centro Da Serra 
  • Res Jacaraipe 
  • Res Vista Do Mestre 
  • Rosario De Fatima 
  • Santa Luzia 
  • Santa Rita De Cassia 
  • Santo Antonio 
  • Sao Diogo I 
  • Sao Diogo II 
  • Sao Domingos 
  • Sao Francisco 
  • Sao Geraldo 
  • Sao Joao 
  • Sao Judas Tadeu 
  • Sao Lourenco 
  • Sao Marcos I 
  • Sao Marcos II 
  • Sao Patricio 
  • Sao Pedro 
  • Serra Dourada I 
  • Serra Dourada II 
  • Serra Dourada III 
  • Serramar 
  • Solar De Anchieta 
  • Taquara I 
  • Taquara II 
  • Valparaiso 
  • Vila Nova De Colares 
  • Vista Da Serra I 
  • Vista Da Serra II
  • Outros locais: Hospital Estadual Dório Silva, Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, Hospital Metropolitano e Vitória Apart Hospital

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fundão Serra Vitória (ES) Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados