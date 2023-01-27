Manutenção da Cesan pode deixar Vitória, Serra e Fundão sem água

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou nesta sexta-feira (27) que está realizando uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento em alguns bairros e locais de Vitória, Serra e Fundão. Devido ao reparo, a empresa alerta para a necessidade da população economizar água e praticar o reúso.
Clientes podem obter mais informações pelo telefone 115. A chamada é gratuita e o atendimento funciona 24 horas. Confira a lista de locais abaixo.
Vitória
- Antonio Honorio
- Boa Vista
- Goiabeiras
- Jabour
- Jardim Camburi
- Jardim da Penha
- Maria Ortiz
- Mata da Praia
- Morada de Camburi
- Pontal de Camburi
- Republica
- Seguranca do Lar
- Solon Borges
- Outros locais: Hospital e Maternidade Santa Paula, Hospital Maternidade Santa Úrsula e Vale
Fundão
- Costa Azul
- Direcao
- Enseada das Garças
- Mirante da Praia
- Praia Grande
- Rio Preto
- Vila Tongo
Serra
- Alterosas
- Andre Carloni
- Balneario Carapebus
- Barcelona
- Barro Branco
- Belvedere
- Bicanga
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Boulevard Lagoa
- Cacaroca
- Camara
- Campinho Da Serra I
- Campinho Da Serra II
- Cantinho Do Ceu
- Carapina Grande
- Cascata
- Castelandia
- Central Carapina
- Centro Serra
- Chacara Parreiral
- Cidade Continental
- Cidade Pomar
- Civit I
- Civit II
- Colina da Serra
- Colina Laranjeiras
- Conj Carapina I
- Conj Jacaraipe
- Continental
- Costa Dourada
- Costabela
- Das Laranjeiras
- De Fatima
- Diamantina
- Divinopolis
- Eldorado
- Enseada Jacaraipe
- Estancia Monazitica
- Eurico Sales
- Feu Rosa
- Guaraciaba
- Helio Ferraz
- Jardim Atlantico
- Jardim Bela Vista
- Jardim Carapina
- Jardim Da Serra
- Jardim Guanabara
- Jardim Limoeiro
- Jardim Primavera
- Jardim Tropical
- Jose De Anchieta
- Jose De Anchieta II
- Jose De Anchieta III
- Lagoa De Carapebus
- Lagoa De Jacaraipe
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Marbella
- Maria Niobe
- Maringa
- Mata Da Serra
- Morada Laranjeiras
- N Sra Da Conceicao
- Nova Almeida
- Nova Carapina I
- Nova Carapina Ii
- Nova Zelandia
- Novo
- Novo Horizonte
- Novo Porto Canoa
- Ourimar
- Palmeiras
- Parq Das Gaivotas
- Parq Jacaraipe
- Parq Res Laranjeiras
- Parq Res M Alvaro
- Parq Res N Almeida
- Parq Res Tubarao
- Parq Santa Fe
- Pitanga
- Planalto De Carapina
- Planalto Serrano
- Planicie Da Serra
- Polo Ind Tubarao
- Portal De Jacaraipe
- Porto Canoa
- Porto Dourado
- Praia Da Baleia
- Praia De Capuba
- Praia De Carapebus
- Praiamar
- Reis Magos
- Res Centro Da Serra
- Res Jacaraipe
- Res Vista Do Mestre
- Rosario De Fatima
- Santa Luzia
- Santa Rita De Cassia
- Santo Antonio
- Sao Diogo I
- Sao Diogo II
- Sao Domingos
- Sao Francisco
- Sao Geraldo
- Sao Joao
- Sao Judas Tadeu
- Sao Lourenco
- Sao Marcos I
- Sao Marcos II
- Sao Patricio
- Sao Pedro
- Serra Dourada I
- Serra Dourada II
- Serra Dourada III
- Serramar
- Solar De Anchieta
- Taquara I
- Taquara II
- Valparaiso
- Vila Nova De Colares
- Vista Da Serra I
- Vista Da Serra II
- Outros locais: Hospital Estadual Dório Silva, Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, Hospital Metropolitano e Vitória Apart Hospital