Manutenção da Cesan pode deixar 237 mil moradores sem água no ES

Uma manutenção preventiva da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) pode impactar cerca de 237 mil moradores do Espírito Santo no próximo sábado (20), com a interrupção temporária do fornecimento de água para 140 bairros, espalhados pelos municípios de Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória.
Segundo a Cesan, a ação programada, que abrange áreas abastecidas pelo Sistema Santa Maria, integra o planejamento da companhia para o período de verão, quando o consumo de água aumenta significativamente.
Os serviços serão executados das 4h às 23h e, durante o período, a orientação é que os moradores utilizem a água de forma consciente e reservem quantidade suficiente para atender às necessidades essenciais.
Retomada gradual do abastecimento
A previsão é de que o abastecimento seja retomado de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. O retorno começará pelos imóveis localizados próximos às estações de bombeamento e em áreas mais baixas, avançando posteriormente para as regiões mais elevadas e extremidades das redes de distribuição.
A Cesan ainda explicou que, durante a retomada do abastecimento, poderão ocorrer situações pontuais de falta de água ou alteração temporária na coloração da água.
“A mudança de cor pode acontecer em razão do desprendimento de pequenas partículas presentes nas tubulações durante o esvaziamento e enchimento das redes, sem qualquer relação com contaminação.”
Caso haja alteração na coloração da água do imóvel, a orientação é que seja feito o descarte do conteúdo do reservatório e que os moradores acionem a companhia para que sejam adotadas as medidas necessárias. Pedidos de ressarcimento poderão ser feitos pelos canais oficiais da empresa de saneamento, que destacou ainda que o abastecimento complementar poderá ser realizado por meio de caminhões-pipa, se necessário.
Confira os bairros afetados pela manutenção
Aracruz (4):
Itaparica
Praia Formosa
Santa Cruz
São Francisco
Fundão (8):
Balneário Costa Azul
Direção
Enseada Das Garças
Mirante Da Praia
Praia Grande
Resid. Fazenda Hz
Rio Preto
Vila Tongo
Serra (101):
- Alterosas
- André Carloni
- Balneário Carapebus
- Barcelona
- Barro Branco
- Bicanga
- Boa Vista I
- Boa Vista Ii
- Boulevard Lagoa
- Camara
- Cantinho Do Céu
- Carapina Grande
- Castelândia
- Central Carapina
- Chácara Parreiral
- Cidade Continental
- Cidade Pomar
- Civit I
- Civit Ii
- Colina Laranjeiras
- Conj Carapina I
- Conj Jacaraipe
- Costa Bela
- Costa Dourada
- Das Laranjeiras
- De Fátima
- Diamantina
- Eldorado
- Enseada De Jacaraípe
- Estância Monazitica
- Eurico Sales
- Feu Rosa
- Guaraciaba
- Helio Ferraz
- Jacuhy
- Jardim Atlantico
- Jardim Carapina
- Jardim Limoeiro
- Jardim Tropical
- José De Anchieta
- José De Anchieta II
- José De Anchieta III
- Lagoa De Carapebus
- Lagoa De Jacaraípe
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Marbella
- Maringa
- Mata Da Serra
- Morada Laranjeiras
- Nova Almeida Centro
- Nova Carapina I
- Nova Carapina II
- Nova Zelândia
- Novo
- Novo Horizonte
- Novo Porto Canoa
- Ourimar
- Parq Das Gaivotas
- Parq Jacaraípe
- Parq Res Laranjeiras
- Parq Res M Álvaro
- Parq Res N Almeida
- Parq Res Tubarão
- Parq Santa Fé
- Pitanga
- Planalto De Carapina
- Planicie Da Serra
- Polo Ind Tubarão
- Portal De Jacaraípe
- Porto Canoa
- Porto Dourado
- Praia Da Baleia
- Praia De Capuba
- Praia De Carapebus
- Praiamar
- Reis Magos
- Res Jacaraípe
- Res Vista Do Mestre
- Rosário De Fatima
- Santa Luzia
- Santa Rita De Cássia
- São Diogo I
- São Diogo II
- São Francisco
- São Geraldo
- São João
- São Patrício
- São Pedro
- Serra Dourada I
- Serra Dourada Ii
- Serra Dourada Iii
- Serramar
- Sítio Irema
- Solar De Anchieta
- Taquara I
- Taquara Ii
- Tims
- Valparaíso
- Vila Nova De Colares
Vitória (15):
- Aeroporto
- Antônio Honorio
- Boa Vista
- Goiabeiras
- Jabour
- Jardim Camburi
- Jardim Da Penha
- Maria Ortiz
- Mata Da Praia
- Morada De Camburi
- Parque Industrial
- Pontal De Camburi
- República
- Seguranca Do Lar
- Solon Borges
Cariacica (12):
- Cariacica Sede
- Ibiapaba
- Nova Esperanca
- Nova Rosa Da Penha
- Padre Mathias
- Porto De Cariacica
- Prolar
- Santa Luzia
- São João Batista
- Vila Cajueiro
- Vila Merlo
- Vila Progresso