Manutenção da Cesan pode deixar 237 mil moradores sem água no ES

A previsão é de que o abastecimento seja retomado de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. O retorno começará pelos imóveis localizados próximos às estações de bombeamento e em áreas mais baixas, avançando posteriormente para as regiões mais elevadas e extremidades das redes de distribuição.





A Cesan ainda explicou que, durante a retomada do abastecimento, poderão ocorrer situações pontuais de falta de água ou alteração temporária na coloração da água.





“A mudança de cor pode acontecer em razão do desprendimento de pequenas partículas presentes nas tubulações durante o esvaziamento e enchimento das redes, sem qualquer relação com contaminação.”





Caso haja alteração na coloração da água do imóvel, a orientação é que seja feito o descarte do conteúdo do reservatório e que os moradores acionem a companhia para que sejam adotadas as medidas necessárias. Pedidos de ressarcimento poderão ser feitos pelos canais oficiais da empresa de saneamento, que destacou ainda que o abastecimento complementar poderá ser realizado por meio de caminhões-pipa, se necessário.