Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prefeitura investiga

Mais óleo? Fragmentos são encontrados na Praia de Capuba, na Serra

Resíduos oleosos foram encontrados na água e na areia nesta quarta-feira (9); material foi recolhido para análise, segundo a prefeitura
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 nov 2022 às 18:37

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 18:37

Prefeitura investiga nesta quarta-feira (9)
Fragmento oleoso é encontrado na Praia de Capuba, Serra Crédito: Enzo de Souza Pinheiro
Fragmentos do que parece ser óleo foram encontrados na Praia de Capuba, Serra, na manhã desta quarta-feira (9). O empresário Enzo de Souza Pinheiro fez imagens do material e enviou para a reportagem de A Gazeta, que foi conferir com as autoridades se o caso já está sendo investigado.
Enzo contou que avistou o material na areia e também boiando na água. "A maré estava baixa. Esse que eu peguei estava na areia, mas tinha mais. Não sei se é um petróleo denso ou um óleo", disse.
Prefeitura da Serra informou que "a fiscalização ambiental da Serra foi ao local, nesta quarta-feira (9), e coletou o material, que será encaminhado para análise". O prazo para o resultado é de até 30 dias.
Já a Marinha informou que, há um mês, está dando apoio às ações de um comitê montado para analisar fragmentos de óleo que estão aparecendo em praias do Espírito Santo.
Mais óleo? Fragmentos são encontrados na Praia de Capuba, na Serra
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) foi questionada sobre o fragmento da Serra, mas respondeu apenas sobre os casos do Litoral Norte capixaba. Veja a nota completa no final da matéria.

Outros casos de óleo em praias do ES

Na manhã desta quarta-feira (9), a Prefeitura de Linhares confirmou a existência de fragmentos de óleo na praia de Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Imagens recebidas por A Gazeta mostram manchas escuras na areia da praia e uma caixa com o resíduo coletado.
Prefeitura confirma fragmentos de óleo no mar de Regência, em Linhares
Prefeitura confirma fragmentos de óleo na praia de Regência em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
A administração municipal informou, em nota, que uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Linhares está a caminho do balneário para investigar o caso.

Vistoria em Aracruz

A Prefeitura de Aracruz informou, na tarde desta quarta-feira (9), que fragmentos de óleo foram encontrados em quatro praias de Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo. Amostras do material foram recolhidas na Praia dos 15 e em Barra do Sahy, Santa Marta e Mar Azul, e serão encaminhadas para análise.
A Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz informou, por nota, que o óleo encontrado possui composição densa, o que o faz ser transportado pelas correntes do fundo do mar e o material é levado para a praia pelo movimento das ondas. A origem do resíduo ainda é desconhecida e a orientação é não manuseá-lo, segundo a pasta.
Uma equipe de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz vai procurar voluntários capacitados para trabalhar na coleta do material a ser recolhido e monitorar os espaços.

Casos no Litoral Norte do ES

Recentemente, em outubro deste ano, Linhares teve o registro de fragmentos de óleo na praia de Pontal do Ipiranga. Outras praias do Litoral Norte, em São Mateus e em Conceição da Barra, também registraram essa ocorrência. O fato pode apontar que os resíduos estão descendo a costa do litoral capixaba.
Uma análise feita pela Marinha do Brasil apontou que os resíduos de óleo encontrados nas últimas semanas em praias do Norte do Espírito Santo são diferentes dos que apareceram na região em 2019.
As manchas começaram a surgir na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no dia 12 de outubro deste ano, e já foram registradas também em Linhares e São Mateus. A Marinha informou que ainda não sabe a procedência do material.
No dia 13 de outubro, fragmentos de óleo de vários tamanhos apareceram na praia de Guriri, litoral de São Mateus e, no dia 14, o material também foi encontrado na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares.
O mesmo tipo de óleo que chegou à costa brasileira em 2019, voltou a aparecer em praias do Norte do Estado em julho de 2020.
No entanto, desta vez, segundo o comitê coordenado Seama, o resultado da análise do Instituto de Pesquisa do Mar da Marinha do Brasil apontou que os resíduos apresentam perfil químico diferente do observado no óleo encontrado há três anos.

Veja a nota da Seama na íntegra

"O Comitê Gestor Estadual, coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), informa que o início do aparecimento do óleo, nas praias do norte capixaba, começou em 13 de outubro e que o material encontrado tem baixa viscosidade, é compactado e fragmentado, sendo encontrado nas praias de forma espaçada. 

Esclarecemos que o resultado da análise do Instituto de Pesquisas do Mar da Marinha do Brasil apontou que os resíduos coletados apresentam perfil químico diferente do observado no óleo que atingiu a costa brasileira em 2019.

Informamos ainda que os municípios afetados foram: Conceição da Barra, São Mateus, Linhares e mais recentemente Aracruz. E que até esta quarta-feira (09/11), o total de resíduos recolhidos nos 04 municípios é de cerca de 660kgs. E que na região de Regência e em Aracruz houve recolhimento do material, porém as equipes técnicas dos municípios ainda não consolidaram a quantidade recolhida, recentemente. 

Com relação à limpeza das praias, todo o trabalho de recolhimento dos resíduos encontrados está sendo feito por servidores públicos municipais e de servidores estaduais das unidades de conservação na região. Em Itaúnas, houve uma ação integrada com a comunidade local para a limpeza da praia e não foram registrados volumes recorrentes na quantidade encontrada no início do aparecimento. E em Aracruz, voluntários que foram treinados em 2019 e servidores do ICMBio, que possuem duas unidades de conservação no município, estão sendo mobilizados para o trabalho de limpeza das praias de Mar Azul, Praia dos 15, Barra do Sahy e Santa Marta. 

Informamos ainda que a Polícia Militar Ambiental do Estado vai monitorar todas as praias atingidas, apoiando e dando suporte aos gestores ambientais municipais, no trabalho integrado de limpeza das praias. 

Reforçamos que todo material recolhido está sendo armazenado de forma segura e adequada nos próprios municípios, principalmente em função do volume incipiente encontrado, em relação ao que foi coletado em 2019. O Comitê ainda orienta à população não manusear o material, caso seja encontrado, sem os devidos equipamentos de proteção individual de segurança. 

Os órgãos que fazem parte deste Comitê são: a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o IBAMA, a Capitania dos Portos, o ICMBio, a UFES, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil do Estado, a Ambipar e as secretarias municipais de meio ambiente de Linhares, São Mateus, Conceição da Barra e Aracruz."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

litoral Serra Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados