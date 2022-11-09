Mais óleo? Fragmentos são encontrados na Praia de Capuba, na Serra

"O Comitê Gestor Estadual, coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), informa que o início do aparecimento do óleo, nas praias do norte capixaba, começou em 13 de outubro e que o material encontrado tem baixa viscosidade, é compactado e fragmentado, sendo encontrado nas praias de forma espaçada.

Esclarecemos que o resultado da análise do Instituto de Pesquisas do Mar da Marinha do Brasil apontou que os resíduos coletados apresentam perfil químico diferente do observado no óleo que atingiu a costa brasileira em 2019.

Informamos ainda que os municípios afetados foram: Conceição da Barra, São Mateus, Linhares e mais recentemente Aracruz. E que até esta quarta-feira (09/11), o total de resíduos recolhidos nos 04 municípios é de cerca de 660kgs. E que na região de Regência e em Aracruz houve recolhimento do material, porém as equipes técnicas dos municípios ainda não consolidaram a quantidade recolhida, recentemente.

Com relação à limpeza das praias, todo o trabalho de recolhimento dos resíduos encontrados está sendo feito por servidores públicos municipais e de servidores estaduais das unidades de conservação na região. Em Itaúnas, houve uma ação integrada com a comunidade local para a limpeza da praia e não foram registrados volumes recorrentes na quantidade encontrada no início do aparecimento. E em Aracruz, voluntários que foram treinados em 2019 e servidores do ICMBio, que possuem duas unidades de conservação no município, estão sendo mobilizados para o trabalho de limpeza das praias de Mar Azul, Praia dos 15, Barra do Sahy e Santa Marta.

Informamos ainda que a Polícia Militar Ambiental do Estado vai monitorar todas as praias atingidas, apoiando e dando suporte aos gestores ambientais municipais, no trabalho integrado de limpeza das praias.

Reforçamos que todo material recolhido está sendo armazenado de forma segura e adequada nos próprios municípios, principalmente em função do volume incipiente encontrado, em relação ao que foi coletado em 2019. O Comitê ainda orienta à população não manusear o material, caso seja encontrado, sem os devidos equipamentos de proteção individual de segurança.

Os órgãos que fazem parte deste Comitê são: a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o IBAMA, a Capitania dos Portos, o ICMBio, a UFES, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil do Estado, a Ambipar e as secretarias municipais de meio ambiente de Linhares, São Mateus, Conceição da Barra e Aracruz."