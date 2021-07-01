Mais doses de vacinas Pfizer e AstraZeneca contra Covid-19 chegam ao ES

Na noite desta quarta-feira (30), o Espírito Santo recebeu mais uma remessa de imunizantes. Dessa vez, as doses são do laboratório da Pfizer que chegaram ao Aeroporto de Vitória às 19h40. Segundo o Ministério da Saúde, são 33.930 doses do imunizante. Pela manhã, o Estado já havia recebido 94 mil doses da AstraZeneca, totalizando 127.930 doses de vacinas contra a Covid-19.