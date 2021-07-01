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Imunizantes

Mais doses de vacinas Pfizer e AstraZeneca contra Covid-19 chegam ao ES

Na noite desta quarta-feira (30), o Espírito Santo recebeu nova remessa da Pfizer, com 33.930 doses. Pela manhã, o Estado já havia recebido um lote com 94 mil da AstraZeneca

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 21:45

Publicado em 

30 jun 2021 às 21:45
Vacinas da Pfizer chegam ao ES
Profissionais do Ministério da Saúde acompanham a chegada das doses no aeroporto de Vitória  Crédito: Ministério da Saúde
Na noite desta quarta-feira (30), o Espírito Santo recebeu mais uma remessa de imunizantes. Dessa vez, as doses são do laboratório da Pfizer que chegaram ao Aeroporto de Vitória às 19h40. Segundo o Ministério da Saúde, são 33.930 doses do imunizante. Pela manhã, o Estado já havia recebido 94 mil doses da AstraZeneca, totalizando 127.930 doses de vacinas contra a Covid-19.
As cinco caixas com os frascos que chegaram nesta noite foram fiscalizadas pelos funcionários do Ministério, conferidas e as temperaturas medidas.
Após a certificação, as  vacinas foram transportadas para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), aonde serão cadastradas e distribuídas aos municípios capixabas nesta quinta-feira (1º). 

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