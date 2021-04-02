Mais de mil caranguejos-uçá são apreendidos em operação em Anchieta

Caranguejos estavam em sacos dentro de dois barcos Crédito: Divulgação/PMA

Mais de mil caranguejos-uçá foram apreendidos nesta sexta-feira (02) em uma operação da prefeitura de Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo, em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A pesca está proibida até o dia 3 de abril, quando termina o período de defeso, que é a época em que os caranguejos machos e fêmeas andam pelo manguezal para reprodução.

Os caranguejos estavam em sacos, dentro de embarcações, prontos para serem vendidos. Dois barcos também foram apreendidos. Os infratores fugiram e não foram localizados.

A operação de fiscalização em Anchieta aconteceu durante a madrugada. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do município, os animais foram levados para o manguezal e soltos.

Animais foram soltos em manguezal de Anchieta Crédito: Divulgação/PMA

A multa para quem descumpre o período de defeso é de R$ 300 por unidade de caranguejo apreendido. Nesse caso, se os infratores tivessem sido localizados seriam multados em aproximadamente R$ 300 mil.