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Período de defeso

Mais de mil caranguejos-uçá são apreendidos em operação em Anchieta

Pesca do crustáceo é proibida durante o período de defeso, que vai até este sábado (03). Os animais foram devolvidos ao manguezal

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 14:59

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 abr 2021 às 14:59
Caranguejos estavam em sacos dentro de dois barcos
Caranguejos estavam em sacos dentro de dois barcos Crédito: Divulgação/PMA
Mais de mil caranguejos-uçá foram apreendidos nesta sexta-feira (02) em uma operação da prefeitura de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A pesca está proibida até o dia 3 de abril, quando termina o período de defeso, que é a época em que os caranguejos machos e fêmeas andam pelo manguezal para reprodução.
Os caranguejos estavam em sacos, dentro de embarcações, prontos para serem vendidos. Dois barcos também foram apreendidos. Os infratores fugiram e não foram localizados.
A operação de fiscalização em Anchieta aconteceu durante a madrugada. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do município, os animais foram levados para o manguezal e soltos.
Animais foram soltos em manguezal de Anchieta
Animais foram soltos em manguezal de Anchieta Crédito: Divulgação/PMA
A multa para quem descumpre o período de defeso é de R$ 300 por unidade de caranguejo apreendido. Nesse caso, se os infratores tivessem sido localizados seriam multados em aproximadamente R$ 300 mil.
A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) divulgou em portaria, no final do ano passado, os períodos das andadas dos caranguejos da espécie. Essa portaria proíbe a captura, o confinamento artificial em cativeiro do animal vivo, transporte, beneficiamento, industrialização, armazenamento e a comercialização dos indivíduos e das partes isoladas (quelas, pinças, garras ou desfiado), em todo o Espírito Santo.

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