Mais de 60 mil doses de vacinas são aplicadas em mutirão no ES

Foram aplicadas mais de 60 mil doses de vacinas em mutirão realizado neste sábado (25), no Dia D de vacinação, realizado em várias cidades. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram imunizadas 39.114 pessoas com 60.060 doses.
De acordo com a Sesa, até as 18h deste sábado (25) foram aplicadas no Espírito Santo as seguintes vacinas:
- Influenza - 24.665 doses aplicadas
- Sarampo - 992 doses aplicadas
- Covid - 32.631 doses aplicadas
- Rotina - 1.772 doses aplicadas
O número de doses é maior porque algumas pessoas tomaram doses de vacinas diferentes.