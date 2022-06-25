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Imunização

Mais de 60 mil doses de vacinas são aplicadas em mutirão no ES

Mais de 39 mil pessoas foram imunizadas no Dia D de vacinação, mutirão realizado em várias cidades do Espírito Santo

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 19:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2022 às 19:46
Vacinação de crianças contra a Covid
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Pexels
Foram aplicadas mais de 60 mil doses de vacinas em mutirão realizado neste sábado (25), no Dia D de vacinação, realizado em várias cidades. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram imunizadas 39.114 pessoas com 60.060 doses.
De acordo com a Sesa, até as 18h deste sábado (25) foram aplicadas no Espírito Santo as seguintes vacinas:
  • Influenza - 24.665 doses aplicadas
  • Sarampo - 992 doses aplicadas
  • Covid - 32.631 doses aplicadas
  • Rotina - 1.772 doses aplicadas
O número de doses é maior porque algumas pessoas tomaram doses de vacinas diferentes.

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