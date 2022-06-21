Vitória abre 7.360 vagas para vacinação contra Covid e Influenza

Covid-19:

Primeira Dose:

Pessoas com 5 anos ou mais



Segunda Dose:

Pfizer adulto - Pessoas que receberam a D1 até 25/04

Pfizer pediátrica - Crianças que receberam a D1 até 25/04

AstraZeneca - Pessoas que receberam a D1 até 25/04

Coronavac - Pessoas que receberam a D1 há 28 dias



Terceira Dose (sem imunossupressão):

Pessoas de 12 a 59 anos, que receberam a D2 até 25/02

Pessoas de 60 anos e mais, que receberam a D2 até 25/03



Terceira Dose (imunossuprimidos):

Pessoas de 12 anos ou mais que receberam a D2 até 25/04



Quarta Dose (imunossuprimidos):

Pessoas de 12 a 59 anos que receberam a D3 até 25/02

Pessoas de 60 anos e mais que receberam a D3 até 25/03



Quarta Dose (grupos prioritários):

Pessoas com idade entre 18 e 29 anos que receberam a D3 até 25/02

Prioritários: trabalhador da saúde, trabalhador da educação, caminhoneiros, trabalhador de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhador portuário, forças de segurança e salvamento, forças armadas (ativos), funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e gestantes e puérperas.



Quarta Dose (população geral):

Pessoas com idade entre 30 e 59 anos que receberam a D3 até 25/02

Pessoas de 60 anos e mais que receberam a D3 até 25/03



Influenza:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias)

Pessoas com 60 anos ou mais

Gestantes e puérperas

Pessoas com comorbidades

Trabalhador da Saúde

Professores do ensino básico e superior

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das forças armadas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

Trabalhadores portuários e Funcionários do sistema de privação de liberdade.



Sarampo:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos

Trabalhadores