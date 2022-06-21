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Vitória abre 7.360 vagas para vacinação contra Covid e Influenza

Serão disponibilizadas vagas para o novo público contemplado com a quarta dose da vacina contra a Covid-19, pessoas com 30 anos e aquelas com 18 anos ou mais que fazem parte do grupo prioritário

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 13:55

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 jun 2022 às 13:55
Vacinação
Vitória abre 7.360 vagas para vacinação contra Covid e Influenza Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória abre, nesta quarta-feira (22), às 16 horas, agendamento com 7.360 vagas para a vacinação contra a Covid-19 (D1, D2, D3 e D4), Influenza e Sarampo. Para agendar, basta acessar o site agendamento.vitoria.es.gov.br ou o aplicativo Vitória Online.
Serão disponibilizadas vagas para o novo público contemplado com a quarta dose da vacina contra a Covid-19, pessoas com 30 anos e aquelas com 18 anos ou mais que fazem parte do grupo prioritário (confira os grupos abaixo). O intervalo para a aplicação da quarta dose é de quatro meses após a terceira dose.
A vacinação acontece nestes dias e horários:
  • Quinta-feira (23): nas unidades de saúde Vitória e Consolação
  • Sexta-feira (24): na unidade de saúde Consolação
  • Sábado (25): Igreja Evangélica Batista de Jardim de Penha, Casa do Cidadão e unidades de saúde Bairro República, Maria Ortiz, Jardim Camburi, Ilha de Santa Maria, Santo Antônio, Maruípe, Conquista, Ilha das Caieiras, Santa Martha, Consolação, Resistência, Itararé, Vitória e Santa Luiza.

Grupos a serem vacinados

Covid-19: 
Primeira Dose:
Pessoas com 5 anos ou mais 

Segunda Dose:
Pfizer adulto - Pessoas que receberam a D1 até 25/04
Pfizer pediátrica - Crianças que receberam a D1 até 25/04
AstraZeneca - Pessoas que receberam a D1 até 25/04
Coronavac - Pessoas que receberam a D1 há 28 dias 

Terceira Dose (sem imunossupressão):
Pessoas de 12 a 59 anos, que receberam a D2 até 25/02
Pessoas de 60 anos e mais, que receberam a D2 até 25/03 

Terceira Dose (imunossuprimidos):
Pessoas de 12 anos ou mais que receberam a D2 até 25/04

Quarta Dose (imunossuprimidos):
Pessoas de 12 a 59 anos que receberam a D3 até 25/02
Pessoas de 60 anos e mais que receberam a D3 até 25/03 

Quarta Dose (grupos prioritários):
 Pessoas com idade entre 18 e 29 anos que receberam a D3 até 25/02
 Prioritários: trabalhador da saúde, trabalhador da educação, caminhoneiros, trabalhador de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhador portuário, forças de segurança e salvamento, forças armadas (ativos), funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e gestantes e puérperas.

Quarta Dose (população geral):
Pessoas com idade entre 30 e 59 anos que receberam a D3 até 25/02
Pessoas de 60 anos e mais que receberam a D3 até 25/03

 Influenza:
Crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias)
Pessoas com 60 anos ou mais
Gestantes e puérperas
Pessoas com comorbidades
Trabalhador da Saúde
Professores do ensino básico e superior
Profissionais das forças de segurança e salvamento
Profissionais das forças armadas
Pessoas com deficiência permanente
Caminhoneiros
Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso
Trabalhadores portuários e Funcionários do sistema de privação de liberdade.

 Sarampo: 
Crianças de 6 meses a menores de 5 anos
Trabalhadores

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