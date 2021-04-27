Mais de 37 mil estudantes podem ter cartões do Transcol bloqueados

Crédito: Divulgação | Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura

O prazo para o recadastro se encerra no dia 01 de julho de 2021, mas apenas 3.730 alunos realizaram o procedimento. Mais de 37 mil estudantes que usam os cartões Transcol nas modalidades Escolar, Escolar Gratuito e Escolar Gratuito com Comprovação de Renda precisam ficar atentos ao recadastramento para não terem os cartões bloqueados., mas apenas 3.730 alunos realizaram o procedimento.

Destes, 1.902 estão pendentes. A expectativa do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) é receber 40,8 mil recadastros, mas até agora a maioria não fez a renovação.

A renovação dos cadastros deve ser realizada todo início de ano ou período letivo, de acordo com a categoria em que o aluno está cadastrado e com o grau de ensino em que ele está matriculado. O procedimento é indispensável para o uso e compra de créditos dos CartõesGV do tipo Escolar.

“Quando o aluno não realiza o recadastro, o cartão dele é automaticamente bloqueado, até que ele comprove que continua matriculado em uma instituição de ensino, tendo, dessa forma, direito ao benefício”, explica o diretor executivo do GVBus, Elias Baltazar.

PRAZO PRORROGADO

No início deste ano, a Ceturb-ES prorrogou o prazo de validade dos CartõesGV do tipo Escolar até o dia 01 de julho, a fim de resguardar o direito dos estudantes e evitar aglomerações nos postos de atendimento, como medida de segurança no combate ao coronavírus. Entretanto, com o número elevado de abstenções, a preocupação é que os estudantes se esqueçam de acessar o sistema e tenham os cartões bloqueados.

O alerta também vale para os estudantes que iniciaram o recadastro, mas por alguma pendência não tiveram o procedimento aprovado. As pendências incluem divergências no preenchimento do formulário, falta de documentação e documentação ilegível.

“São mais de 90% de alunos que ainda não efetuaram o recadastro. Como os cartões estão liberados devido a prorrogação, os estudantes estão tranquilos quanto a necessidade de realizar o procedimento, ou acompanhar e regularizar as pendências registradas por nós. Porém, em julho, com o fim da prorrogação, os cartões serão bloqueados”, destacou a gerente administrativa dos postos do GVBus, Herta Veiga Plaster Pedrini.

IRREGUALIDADES

Para os estudantes que estão pendentes, o GVBus irá enviar e-mail para alertar da necessidade de acessar o sistema e acompanhar o status do cadastramento/recadastramento, a fim de que regularizem a situação.

Para o aluno se recadastrar e realizar a compra de novos créditos, a instituição de ensino precisa estar regularizada junto ao GVBus e o período de aulas já deve ter começado.

Quando as escolas se cadastram junto ao GVBus, elas informam o calendário letivo da instituição, incluindo as datas de início e fim das aulas, bem como dados sobre os alunos matriculados com direito à gratuidade. Essas informações são usadas pelo GVBus na hora de realizar o cadastro e o recadastro, e a liberação de compra de créditos.

Os estudantes que realizaram o cadastro para obter o CartãoGV do tipo Escolar também devem consultar a situação junto ao GVBus. É que dos 6.333 alunos que efetuaram o procedimento, 1.531 estão com pendências e, por isso, não tiveram o cadastro aprovado. Outros 342 alunos tiveram o cadastro/recadastro negados.

“No caso dos cadastros pendentes, entendemos que estes alunos enviam a documentação e após nossa análise, não voltam a acessar o sistema para regularizar as pendências identificadas”, afirmou Herta.

Tanto os estudantes de graduação quanto de pós-graduação, e nas categorias escolar, gratuito e gratuito com comprovação de renda, estão enquadrados nesses pré-requisitos para se cadastrar ou recadastrar, ou para fazer a recarga do Cartão GV.

COMO FAZER O CADASTRO E O RECADASTRO

O processo de cadastro e recadastro do CartãoGV escolar é 100% digital. Basta o aluno acessar o site do GVBus, por meio do endereço www.gvbus.org.br, clicar em “estudantes”, “cadastro ou recadastro”, escolher a categoria do cartão e informar se já é ou não cadastrado no GVBus.

É necessário preencher o formulário, que deverá ser assinado e carimbado pela instituição de ensino. No caso do cadastro, ainda é preciso selecionar em qual posto do GVBus irá retirar o cartão.

Posteriormente, com o formulário assinado, o aluno deverá digitalizar toda a documentação obrigatória, e acessar novamente o site do GVBus e dentro da sua categoria selecionar o botão “enviar arquivos digitalizados” para, em seguida, inserir o número do protocolo e anexar a documentação obrigatória.