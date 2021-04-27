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Mais de 37 mil estudantes podem ter cartões do Transcol bloqueados

O bloqueio acontece por falta de recadastramento. A renovação deve ser feita todo início de ano ou período letivo

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 11:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2021 às 11:07
Pagamento da passagem só poderá ser feito com o uso do bilhete único da Grande Vitória, chamado Cartão GV
Crédito: Divulgação | Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura
Mais de 37 mil estudantes que usam os cartões Transcol nas modalidades Escolar, Escolar Gratuito e Escolar Gratuito com Comprovação de Renda precisam ficar atentos ao recadastramento para não terem os cartões bloqueados. O prazo para o recadastro se encerra no dia 01 de julho de 2021, mas apenas 3.730 alunos realizaram o procedimento. 
Destes, 1.902 estão pendentes. A expectativa do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) é receber 40,8 mil recadastros, mas até agora a maioria não fez a renovação.
A renovação dos cadastros deve ser realizada todo início de ano ou período letivo, de acordo com a categoria em que o aluno está cadastrado e com o grau de ensino em que ele está matriculado. O procedimento é indispensável para o uso e compra de créditos dos CartõesGV do tipo Escolar.
“Quando o aluno não realiza o recadastro, o cartão dele é automaticamente bloqueado, até que ele comprove que continua matriculado em uma instituição de ensino, tendo, dessa forma, direito ao benefício”, explica o diretor executivo do GVBus, Elias Baltazar.

PRAZO PRORROGADO

No início deste ano, a Ceturb-ES prorrogou o prazo de validade dos CartõesGV do tipo Escolar até o dia 01 de julho, a fim de resguardar o direito dos estudantes e evitar aglomerações nos postos de atendimento, como medida de segurança no combate ao coronavírus. Entretanto, com o número elevado de abstenções, a preocupação é que os estudantes se esqueçam de acessar o sistema e tenham os cartões bloqueados. 
O alerta também vale para os estudantes que iniciaram o recadastro, mas por alguma pendência não tiveram o procedimento aprovado. As pendências incluem divergências no preenchimento do formulário, falta de documentação e documentação ilegível.
“São mais de 90% de alunos que ainda não efetuaram o recadastro. Como os cartões estão liberados devido a prorrogação, os estudantes estão tranquilos quanto a necessidade de realizar o procedimento, ou acompanhar e regularizar as pendências registradas por nós. Porém, em julho, com o fim da prorrogação, os cartões serão bloqueados”, destacou a gerente administrativa dos postos do GVBus, Herta Veiga Plaster Pedrini.

IRREGUALIDADES

Para os estudantes que estão pendentes, o GVBus irá enviar e-mail para alertar da necessidade de acessar o sistema e acompanhar o status do cadastramento/recadastramento, a fim de que regularizem a situação.
Para o aluno se recadastrar e realizar a compra de novos créditos, a instituição de ensino precisa estar regularizada junto ao GVBus e o período de aulas já deve ter começado. 
Quando as escolas se cadastram junto ao GVBus, elas informam o calendário letivo da instituição, incluindo as datas de início e fim das aulas, bem como dados sobre os alunos matriculados com direito à gratuidade. Essas informações são usadas pelo GVBus na hora de realizar o cadastro e o recadastro, e a liberação de compra de créditos.

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Os estudantes que realizaram o cadastro para obter o CartãoGV do tipo Escolar também devem consultar a situação junto ao GVBus. É que dos 6.333 alunos que efetuaram o procedimento, 1.531 estão com pendências e, por isso, não tiveram o cadastro aprovado. Outros 342 alunos tiveram o cadastro/recadastro negados.
“No caso dos cadastros pendentes, entendemos que estes alunos enviam a documentação e após nossa análise, não voltam a acessar o sistema para regularizar as pendências identificadas”, afirmou Herta.
Tanto os estudantes de graduação quanto de pós-graduação, e nas categorias escolar, gratuito e gratuito com comprovação de renda, estão enquadrados nesses pré-requisitos para se cadastrar ou recadastrar, ou para fazer a recarga do Cartão GV.

COMO FAZER O CADASTRO E O RECADASTRO 

O processo de cadastro e recadastro do CartãoGV escolar é 100% digital.  Basta o aluno acessar o site do GVBus, por meio do endereço www.gvbus.org.br, clicar em “estudantes”, “cadastro ou recadastro”, escolher a categoria do cartão e informar se já é ou não cadastrado no GVBus.
É necessário preencher o formulário, que deverá ser assinado e carimbado pela instituição de ensino.  No caso do cadastro, ainda é preciso selecionar em qual posto do GVBus irá retirar o cartão.
Posteriormente, com o formulário assinado, o aluno deverá digitalizar toda a documentação obrigatória, e acessar novamente o site do GVBus e dentro da sua categoria selecionar o botão “enviar arquivos digitalizados” para, em seguida, inserir o número do protocolo e anexar a documentação obrigatória.
Para acompanhar a situação cadastral, o aluno deverá acessar o site novamente, selecionar o botão “consultar status de aprovação do cadastro” e inserir o número do protocolo. O aluno receberá a informação se o cadastro foi aprovado, se está pendente ou foi negado. Em todas as situações, o sistema informará quais orientações o aluno deverá seguir para concluir o seu processo de cadastramento.

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