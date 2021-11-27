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Manutenção da Cesan

Mais de 200 bairros da Grande Vitória podem ficar sem água neste sábado

Companhia vai fazer uma manutenção entre 6h e 12h, visando garantir a continuidade do abastecimento em bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

26 nov 2021 às 21:54

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 21:54

Mais de 220 bairros de quatro municípios da Grande Vitória poderão ficar sem água neste sábado (27), segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). A empresa divulgou que fará uma manutenção entre 6h e 12h, visando garantir a continuidade do abastecimento em bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória.
Torneira
Neste sábado (27) poderá faltar água em 222 bairros da Grande Vitória Crédito: Reprodução/Pixabay
Segundo a Cesan, a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
Confira a lista de bairros abrangidos pela manutenção:

CARIACICA

  1. ALTO DA BOA VISTA
  2. ALTO LAGE
  3. ALZIRA RAMOS
  4. APARECIDA
  5. BANDEIRANTES
  6. BELA AURORA
  7. BELA VISTA
  8. BOA SORTE
  9. CAMPINA GRANDE
  10. CAMPO BELO
  11. CAMPO GRANDE
  12. CASTELO BRANCO
  13. CRUZEIRO DO SUL
  14. DOM BOSCO
  15. EXPEDITO
  16. FLEXAL I
  17. FLEXAL II
  18. GRAUNA
  19. ITACIBÁ
  20. ITANGUA
  21. ITAPEMIRIM
  22. ITAQUARI
  23. JARDIM AMERICA
  24. JARDIM CAMPO GRANDE
  25. JARDIM DE ALAH
  26. MARACANA
  27. MORADA DE SANTA FE
  28. MUCURI
  29. NOVA BRASILIA
  30. NOVA CAMPO GRANDE
  31. NOVA CANAÃ
  32. NOVA VALVERDE
  33. NOVO BRASIL
  34. NOVO HORIZONTE
  35. OPERÁRIO
  36. ORIENTE
  37. PADRE GABRIEL
  38. PARQUE GRAMADO
  39. PIRANEMA
  40. PLANETA
  41. PORTO DE SANTANA
  42. PORTO NOVO
  43. PRESIDENTE MÉDICI
  44. RETIRO SAUDOSO
  45. RIO BRANCO
  46. RIO MARINHO
  47. ROSA DA PENHA
  48. SANTA BÁRBARA
  49. SANTA CECÍLIA
  50. SANTA PAULA
  51. SANTANA
  52. SANTO ANDRÉ
  53. SÃO BENEDITO
  54. SÃO CONRADO
  55. SÃO FRANCISCO
  56. SÃO GERALDO
  57. SÃO GERALDO II
  58. SÃO GONÇALO
  59. SERRA DO ANIL
  60. SOTELÂNDIA
  61. SOTEMA
  62. TABAJARA
  63. TIRADENTES
  64. TUCUM
  65. VALE DOS REIS
  66. VALE ESPERANÇA
  67. VASCO DA GAMA
  68. VERA CRUZ
  69. VILA CAPIXABA
  70. VILA INDEPENDÊNCIA
  71. VILA ISABEL
  72. VILA PALESTINA
  73. VILA PRUDÊNCIO
  74. VISTA DOURADA
  75. VISTA MAR

VIANA

  1. AREINHA
  2. ARLINDO VILLASCHI
  3. CAMPO VERDE
  4. CANAÃ
  5. CAXIAS DO SUL
  6. MARCÍLIO DE NORONHA
  7. MORADA BETHÂNIA
  8. NOVA BETHÂNIA
  9. PARQUE INDUSTRIAL
  10. PRIMAVERA
  11. UNIVERSAL
  12. VILA BETHÂNIA

VILA VELHA

  1. ALECRIM
  2. ALVORADA
  3. ARAÇÁS
  4. ARGOLAS
  5. ARIBIRI
  6. ATAÍDE
  7. BOA VISTA I
  8. BOA VISTA II
  9. BRISAMAR
  10. CAVALIERE
  11. CENTRO VILA VELHA
  12. CHÁCARA DO CONDE
  13. COBI DE BAIXO
  14. COBI DE CIMA
  15. COBILÂNDIA
  16. COCAL
  17. COQUEIRAL DE ITAPARICA
  18. CRISTÓVÃO COLOMBO
  19. DARLY SANTOS
  20. DIVINO ESPÍRITO SANTO
  21. DOM JOÃO BATISTA
  22. GAROTO
  23. GLÓRIA
  24. GUARANHUNS
  25. IBES
  26. ILHA DA CONCEICAO
  27. ILHA DAS FLORES
  28. ILHA DOS AYRES
  29. ILHA DOS BENTOS
  30. INDUSTRIAL
  31. ITAPUÃ
  32. JABURUNA
  33. JARDIM ASTECA
  34. JARDIM COLORADO
  35. JARDIM DO VALE
  36. JARDIM GUADALAJARA
  37. JARDIM GUARANHUNS
  38. JARDIM MARILÂNDIA
  39. JOCKEY DE ITAPARICA
  40. NOSSA SENHORA DA PENHA
  41. NOVA AMÉRICA
  42. NOVA ITAPARICA
  43. NOVO MÉXICO
  44. OLARIA
  45. PAUL
  46. PEDRA DOS BÚZIOS
  47. PLANALTO
  48. PONTAL DAS GARÇAS
  49. PRAIA DA COSTA
  50. PRAIA DAS GAIVOTAS
  51. PRAIA DE ITAPARICA
  52. PRIMEIRO DE MAIO
  53. RESERVA COQUEIRAL
  54. RIO MARINHO
  55. SAGRADA FAMÍLIA
  56. SANTA CLARA
  57. SANTA INÊS
  58. SANTA MÔNICA
  59. SANTA MÔNICA POPULAR
  60. SANTA RITA
  61. SANTOS DUMONT
  62. SÃO TORQUATO
  63. SOTECO
  64. VALE ENCANTADO
  65. VILA BATISTA
  66. VILA GARRIDO
  67. VILA GUARANHUNS
  68. VILA NOVA
  69. VISTA DA PENHA
  70. ZUMBI DOS PALMARES

VITÓRIA

  1. ANDORINHAS
  2. ARIOVALDO FAVALESSA
  3. BARRO VERMELHO
  4. BELA VISTA
  5. BENTO FERREIRA
  6. BONFIM
  7. CARATOIRA
  8. CENTRO VITÓRIA
  9. COMDUSA
  10. CONQUISTA
  11. CONSOLAÇÃO
  12. DA PENHA
  13. DA PIEDADE
  14. DE LOURDES
  15. DO CABRAL
  16. DO CRUZAMENTO
  17. DO MOSCOSO
  18. DO QUADRO
  19. ENSEADA DO SUÁ
  20. ESTRELINHA
  21. FONTE GRANDE
  22. FORTE SÃO JOÃO
  23. FRADINHOS
  24. GRANDE VITÓRIA
  25. GURIGICA
  26. HORTO
  27. ILHA DAS CAIEIRAS
  28. ILHA DE SANTA MARIA
  29. ILHA DO BOI
  30. ILHA DO FRADE
  31. ILHA DO PRÍNCIPE
  32. INHANGUETÁ
  33. ITARARÉ
  34. JESUS DE NAZARETH
  35. JOANA DARC
  36. JUCUTUQUARA
  37. MÁRIO CYPRESTE
  38. MARUÍPE
  39. MONTE BELO
  40. NAZARETH
  41. NOVA PALESTINA
  42. PARQUE MOSCOSO
  43. PRAIA DO CANTO
  44. PRAIA DO SUÁ
  45. REDENÇÃO
  46. RESISTÊNCIA
  47. ROMÃO
  48. SANTA CECÍLIA
  49. SANTA CLARA
  50. SANTA HELENA
  51. SANTA LÚCIA
  52. SANTA LUIZA
  53. SANTA MARTHA
  54. SANTA TEREZA
  55. SANTO ANDRÉ
  56. SANTO ANTÔNIO
  57. SANTOS DUMONT
  58. SANTOS REIS
  59. SÃO BENEDITO
  60. SÃO CRISTÓVÃO
  61. SÃO JOSÉ
  62. SÃO PEDRO
  63. TABUAZEIRO
  64. UNIVERSITÁRIO
  65. VILA RUBIM

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