Mais de 200 bairros da Grande Vitória podem ficar sem água neste sábado

Mais de 220 bairros de quatro municípios da Grande Vitória poderão ficar sem água neste sábado (27), segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). A empresa divulgou que fará uma manutenção entre 6h e 12h, visando garantir a continuidade do abastecimento em bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória.
Segundo a Cesan, a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
Confira a lista de bairros abrangidos pela manutenção:
CARIACICA
- ALTO DA BOA VISTA
- ALTO LAGE
- ALZIRA RAMOS
- APARECIDA
- BANDEIRANTES
- BELA AURORA
- BELA VISTA
- BOA SORTE
- CAMPINA GRANDE
- CAMPO BELO
- CAMPO GRANDE
- CASTELO BRANCO
- CRUZEIRO DO SUL
- DOM BOSCO
- EXPEDITO
- FLEXAL I
- FLEXAL II
- GRAUNA
- ITACIBÁ
- ITANGUA
- ITAPEMIRIM
- ITAQUARI
- JARDIM AMERICA
- JARDIM CAMPO GRANDE
- JARDIM DE ALAH
- MARACANA
- MORADA DE SANTA FE
- MUCURI
- NOVA BRASILIA
- NOVA CAMPO GRANDE
- NOVA CANAÃ
- NOVA VALVERDE
- NOVO BRASIL
- NOVO HORIZONTE
- OPERÁRIO
- ORIENTE
- PADRE GABRIEL
- PARQUE GRAMADO
- PIRANEMA
- PLANETA
- PORTO DE SANTANA
- PORTO NOVO
- PRESIDENTE MÉDICI
- RETIRO SAUDOSO
- RIO BRANCO
- RIO MARINHO
- ROSA DA PENHA
- SANTA BÁRBARA
- SANTA CECÍLIA
- SANTA PAULA
- SANTANA
- SANTO ANDRÉ
- SÃO BENEDITO
- SÃO CONRADO
- SÃO FRANCISCO
- SÃO GERALDO
- SÃO GERALDO II
- SÃO GONÇALO
- SERRA DO ANIL
- SOTELÂNDIA
- SOTEMA
- TABAJARA
- TIRADENTES
- TUCUM
- VALE DOS REIS
- VALE ESPERANÇA
- VASCO DA GAMA
- VERA CRUZ
- VILA CAPIXABA
- VILA INDEPENDÊNCIA
- VILA ISABEL
- VILA PALESTINA
- VILA PRUDÊNCIO
- VISTA DOURADA
- VISTA MAR
VIANA
- AREINHA
- ARLINDO VILLASCHI
- CAMPO VERDE
- CANAÃ
- CAXIAS DO SUL
- MARCÍLIO DE NORONHA
- MORADA BETHÂNIA
- NOVA BETHÂNIA
- PARQUE INDUSTRIAL
- PRIMAVERA
- UNIVERSAL
- VILA BETHÂNIA
VILA VELHA
- ALECRIM
- ALVORADA
- ARAÇÁS
- ARGOLAS
- ARIBIRI
- ATAÍDE
- BOA VISTA I
- BOA VISTA II
- BRISAMAR
- CAVALIERE
- CENTRO VILA VELHA
- CHÁCARA DO CONDE
- COBI DE BAIXO
- COBI DE CIMA
- COBILÂNDIA
- COCAL
- COQUEIRAL DE ITAPARICA
- CRISTÓVÃO COLOMBO
- DARLY SANTOS
- DIVINO ESPÍRITO SANTO
- DOM JOÃO BATISTA
- GAROTO
- GLÓRIA
- GUARANHUNS
- IBES
- ILHA DA CONCEICAO
- ILHA DAS FLORES
- ILHA DOS AYRES
- ILHA DOS BENTOS
- INDUSTRIAL
- ITAPUÃ
- JABURUNA
- JARDIM ASTECA
- JARDIM COLORADO
- JARDIM DO VALE
- JARDIM GUADALAJARA
- JARDIM GUARANHUNS
- JARDIM MARILÂNDIA
- JOCKEY DE ITAPARICA
- NOSSA SENHORA DA PENHA
- NOVA AMÉRICA
- NOVA ITAPARICA
- NOVO MÉXICO
- OLARIA
- PAUL
- PEDRA DOS BÚZIOS
- PLANALTO
- PONTAL DAS GARÇAS
- PRAIA DA COSTA
- PRAIA DAS GAIVOTAS
- PRAIA DE ITAPARICA
- PRIMEIRO DE MAIO
- RESERVA COQUEIRAL
- RIO MARINHO
- SAGRADA FAMÍLIA
- SANTA CLARA
- SANTA INÊS
- SANTA MÔNICA
- SANTA MÔNICA POPULAR
- SANTA RITA
- SANTOS DUMONT
- SÃO TORQUATO
- SOTECO
- VALE ENCANTADO
- VILA BATISTA
- VILA GARRIDO
- VILA GUARANHUNS
- VILA NOVA
- VISTA DA PENHA
- ZUMBI DOS PALMARES
VITÓRIA
- ANDORINHAS
- ARIOVALDO FAVALESSA
- BARRO VERMELHO
- BELA VISTA
- BENTO FERREIRA
- BONFIM
- CARATOIRA
- CENTRO VITÓRIA
- COMDUSA
- CONQUISTA
- CONSOLAÇÃO
- DA PENHA
- DA PIEDADE
- DE LOURDES
- DO CABRAL
- DO CRUZAMENTO
- DO MOSCOSO
- DO QUADRO
- ENSEADA DO SUÁ
- ESTRELINHA
- FONTE GRANDE
- FORTE SÃO JOÃO
- FRADINHOS
- GRANDE VITÓRIA
- GURIGICA
- HORTO
- ILHA DAS CAIEIRAS
- ILHA DE SANTA MARIA
- ILHA DO BOI
- ILHA DO FRADE
- ILHA DO PRÍNCIPE
- INHANGUETÁ
- ITARARÉ
- JESUS DE NAZARETH
- JOANA DARC
- JUCUTUQUARA
- MÁRIO CYPRESTE
- MARUÍPE
- MONTE BELO
- NAZARETH
- NOVA PALESTINA
- PARQUE MOSCOSO
- PRAIA DO CANTO
- PRAIA DO SUÁ
- REDENÇÃO
- RESISTÊNCIA
- ROMÃO
- SANTA CECÍLIA
- SANTA CLARA
- SANTA HELENA
- SANTA LÚCIA
- SANTA LUIZA
- SANTA MARTHA
- SANTA TEREZA
- SANTO ANDRÉ
- SANTO ANTÔNIO
- SANTOS DUMONT
- SANTOS REIS
- SÃO BENEDITO
- SÃO CRISTÓVÃO
- SÃO JOSÉ
- SÃO PEDRO
- TABUAZEIRO
- UNIVERSITÁRIO
- VILA RUBIM