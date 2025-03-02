Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Balneabilidade

Maioria das praias da Grande Vitória está própria para banho no carnaval

A Gazeta fez um levantamento junto às prefeituras de Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari para conferir a qualidade da água

Publicado em 02 de Março de 2025 às 07:42

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

02 mar 2025 às 07:42
Praias da Grande Vitória
Praias da Grande Vitória: banhistas devem conferir a balneabilidade antes de entrar no mar Crédito: Rede Gazeta
Com o início do carnaval, a Grande Vitória se prepara para receber grande número de visitantes para curtir a folia. Mas não apenas para ir atrás dos blocos. Muitos aproveitam os dias de calor para ir à praia. Para ter um panorama da balneabilidade do mar na região, A Gazeta realizou um levantamento com informações das prefeituras de Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari para conferir a qualidade da água. 
Os resultados foram positivos e a maioria das praias se mostra própria para banho. Os testes são realizados por meio da análise de amostras de água do mar coletadas, seguindo os padrões estabelecidos pela Resolução do Conama nº 274/2000. As praias são classificadas em quatro categorias: excelente, muito boa, satisfatória e imprópria.

Vitória

Na Capital, dos 26 pontos analisados, 3 encontram-se impróprios para banho e outros 4 estão em situação indeterminada, conforme atualização válida até 6 de março. A seguir, estão listados os pontos impróprios:
  • Ponto 8 - Jardim da Penha: Praia de Camburi (Av. Dante Michelini - 150m antes do 1° pier)
  • Ponto 20 - Enseada do Suá: Praia do Suá (Ao lado da Capitania dos Portos)
  • Ponto 21 - Enseada do Suá: Praia do Meio (Embaixo da Terceira Ponte)
Maioria das praias da Grande Vitória está própria para banho no carnaval
Pontos que se encontram em situação indeterminada:
  • Ponto 9 - Jardim da Penha: Praia de Camburi (Canal de Camburi - 50m após o 1° píer)
  • Ponto 22 - Santo Antônio: Praia de Santo Antônio (Academia Popular)
  • Ponto 23 - Santa Luiza: Canal da Passagem (Próximo à Ponte da Passagem - Jardim da Penha)
  • Ponto 24 - Jesus de Nazareth
Confira a balneabilidade nas praias de Vitória
Confira a balneabilidade nas praias de Vitória Crédito: Reprodução | Site da PMV

Vila Velha

Em Vila Velha, três dos 17 pontos analisados encontram-se impróprios para banho, conforme última coleta realizada em 19 de fevereiro. A seguir, estão listados os locais onde o mar está impróprio para banhistas:
  • Ponto 7 - Praia da Barrinha
  • Ponto 13 - Praia do Ribeiro
  • Ponto 14 - Prainha
Confira a balneabilidade nas praias de Vila Velha
Confira a balneabilidade nas praias de Vila Velha Crédito: Reprodução | Site PMVV

Serra

Na Serra, nove dos 26 pontos analisados encontram-se impróprios para banhistas. Seguem abaixo os locais impróprios:
  • Ponto 1 - Rio Reis Magos
  • Ponto 2 - Nova Almeida I
  • Ponto 3 - Nova Almeida II
  • Ponto 7 - Jacaraípe II - Barrote
  • Ponto 11 - Foz do Irema
  • Ponto 15 - Córrego Maringá
  • Ponto 20 - Rio Guaxindiba
  • Ponto 24 - Lagoa Carapebus
  • Ponto 25 - Carapebus I
Confira a balneabilidade nas praias da Serra
Confira a balneabilidade nas praias da Serra Crédito: Reprodução | Site PMS

Guarapari

Em Guarapari, foram coletados e analisados 16 pontos, e o município se destacou por ter todas as suas praias próprias para banho, tornando-se o único a conquistar essa condição neste período. Os resultados são do dia 9 de janeiro. 

Veja Também

Carnaval em Vitória terá carros-pipa e bebedouros para aliviar o calor

Saiba como estão as rodovias do ES para viajar neste carnaval

Carnaval: veja como tirar glitter do rosto, corpo e cabelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Guarapari Serra Vila Velha Vitória (ES) Praias do es
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados