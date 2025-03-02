Com o início do carnaval, a Grande Vitória se prepara para receber grande número de visitantes para curtir a folia. Mas não apenas para ir atrás dos blocos. Muitos aproveitam os dias de calor para ir à praia. Para ter um panorama da balneabilidade do mar na região, A Gazeta realizou um levantamento com informações das prefeituras de Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari para conferir a qualidade da água.
Os resultados foram positivos e a maioria das praias se mostra própria para banho. Os testes são realizados por meio da análise de amostras de água do mar coletadas, seguindo os padrões estabelecidos pela Resolução do Conama nº 274/2000. As praias são classificadas em quatro categorias: excelente, muito boa, satisfatória e imprópria.
Vitória
Na Capital, dos 26 pontos analisados, 3 encontram-se impróprios para banho e outros 4 estão em situação indeterminada, conforme atualização válida até 6 de março. A seguir, estão listados os pontos impróprios:
- Ponto 8 - Jardim da Penha: Praia de Camburi (Av. Dante Michelini - 150m antes do 1° pier)
- Ponto 20 - Enseada do Suá: Praia do Suá (Ao lado da Capitania dos Portos)
- Ponto 21 - Enseada do Suá: Praia do Meio (Embaixo da Terceira Ponte)
Maioria das praias da Grande Vitória está própria para banho no carnaval
Pontos que se encontram em situação indeterminada:
- Ponto 9 - Jardim da Penha: Praia de Camburi (Canal de Camburi - 50m após o 1° píer)
- Ponto 22 - Santo Antônio: Praia de Santo Antônio (Academia Popular)
- Ponto 23 - Santa Luiza: Canal da Passagem (Próximo à Ponte da Passagem - Jardim da Penha)
- Ponto 24 - Jesus de Nazareth
Vila Velha
Em Vila Velha, três dos 17 pontos analisados encontram-se impróprios para banho, conforme última coleta realizada em 19 de fevereiro. A seguir, estão listados os locais onde o mar está impróprio para banhistas:
- Ponto 7 - Praia da Barrinha
- Ponto 13 - Praia do Ribeiro
- Ponto 14 - Prainha
Serra
Na Serra, nove dos 26 pontos analisados encontram-se impróprios para banhistas. Seguem abaixo os locais impróprios:
- Ponto 1 - Rio Reis Magos
- Ponto 2 - Nova Almeida I
- Ponto 3 - Nova Almeida II
- Ponto 7 - Jacaraípe II - Barrote
- Ponto 11 - Foz do Irema
- Ponto 15 - Córrego Maringá
- Ponto 20 - Rio Guaxindiba
- Ponto 24 - Lagoa Carapebus
- Ponto 25 - Carapebus I
Guarapari
Em Guarapari, foram coletados e analisados 16 pontos, e o município se destacou por ter todas as suas praias próprias para banho, tornando-se o único a conquistar essa condição neste período. Os resultados são do dia 9 de janeiro.