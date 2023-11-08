O delegado Henrique Vidigal é apontado pelo Ministério Público como sócio oculto dos empresários investigados no esquema Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

No último dia 1º, Henrique Vidigal foi alvo da segunda fase da Operação Decanter, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) . O objetivo da ação foi o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do policial.

Na decisão judicial que autorizou a operação, o juiz Flavio Jabour Moulin, da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, fala sobre as provas presentes no processo. “Verifico que se trata de uma investigação objetivando apurar a suposta prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, por empresários e contadores com atuação no ramo de bebidas alcoólicas”.

Your browser does not support the audio element. Máfia do vinho: delegado é suspeito de participar de fraude milionária no ES

Em relação ao delegado, ele destaca, como provas, mensagens de texto e os áudios trocados por aplicativo com outros investigados.

"Entendo haver fortes indícios da participação do delegado de polícia Henrique Couto Vidigal nos crimes ora em exame" Flavio Jabour Moulin - Juiz da 6ª Vara Criminal de Vila Velha

Patrimônio e apreensões

Segundo o Gaesf, chamou a atenção na investigação o fato do delegado, com subsídio mensal bruto de R$ 16.295,96, “possuir um vasto patrimônio”, assim distribuído:

Cinco empresas

Um Audi A8 6.3 FSI, ano 2012/2013, avaliado em R$ 415.350,00 (tabela Fipe)

Desde o ano de 2019 foi proprietário de outros 8 veículos, incluindo um Audi A3, um Range Rover Sport TD e um Chevrolet Camaro

Três imóveis — correspondentes a três lotes do loteamento “Alphaville Jacuhy”, em um deles está edificado um imóvel residencial com área construída de 354,44 m², com valor venal declarado de R$ 733.506,49

Um imóvel — correspondente a um terreno urbano, com área de 816,60m²

Por ordem judicial, foram sequestrados quatro imóveis e três veículos que pertencem ao delegado. Segundo o MPES, também foram apreendidos dois telefones celulares, um notebook, oito HDs, além de diversos documentos. A ação contou com o apoio operacional do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Corregedoria da Polícia Civil.

Ainda segundo o MPES, “os elementos colhidos até o momento indicam que o delegado seria uma espécie de sócio oculto dos empresários investigados no esquema, sendo pessoalmente responsável pela constituição de inúmeras empresas ‘de fachada’, em nome de ‘laranjas’, que tinham por objetivo a emissão de notas fiscais simuladas para inflar artificialmente os estoques das empresas distribuidoras do grupo.”

Em contrapartida, o investigado recebia uma compensação financeira por participar do esquema, segundo o Ministério Público. A soma era calculada a partir do lucro obtido com o golpe.

A primeira fase da Operação Decanter foi deflagrada em 12 de julho de 2022, quando foram expedidos sete mandados de prisão, além de 24 mandados de busca e apreensão. A organização criminosa é composta, informa o Gaesf, por empresários, contadores, “laranjas” e o delegado, com atuação voltada à prática de fraudes fiscais.

Na primeira fase da operação, cinco pessoas foram presas, entre as quais o ex-secretário estadual da Fazenda Rogélio Pegoretti. Ele foi solto cinco dias depois.

O que dizem o delegado e a PCES

A reportagem tentou falar diretamente com Henrique Vidigal por intermédio de vários contatos, mas ainda não obteve retorno do delegado. Já o advogado Caio Cesar Gomes Rodrigues, que faz a defesa do delegado, afirma que ainda não teve acesso à investigação. “Não temos conhecimento do que está sendo apurado e, por isso, não é possível prestar qualquer esclarecimento sobre os fatos investigados."

A Polícia Civil, por sua vez, informa em nota que a corregedoria instaurou uma Investigação Sumária (IS) para analisar o caso no âmbito administrativo.